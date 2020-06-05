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ABD'nin en popüler Türk'ü Mürsel Mistanoğlu: Sokakta yürümek bile zor!
Onlarınki modern bir aşk masalı, sınır tanımıyor. Son zamanların en çok konuşulan, caps'leriyle interneti sallayan çifti Nebraskalı Anna ve Antalyalı Mürsel aşklarını Gizem Coşkunarda'ya anlattı.
TLC kanalında yayımlanan 'Evliliğe 90 Gün' programıyla şöhreti yakalayan çift birbiriyle anlaşmak için akıllı telefonlarından çeviri programları kullanıyordu. Ancak artık "Birbirimizi anlamak için herhangi bir dile ihtiyacımız yok" diyorlar.
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