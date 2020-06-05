ABD'nin en popüler Türk'ü Mürsel Mistanoğlu: Sokakta yürümek bile zor! 

TLC kanalında yayımlanan 'Evliliğe 90 Gün' programıyla şöhreti yakalayan çift birbiriyle anlaşmak için akıllı telefonlarından çeviri programları kullanıyordu. Ancak artık "Birbirimizi anlamak için herhangi bir dile ihtiyacımız yok" diyorlar.