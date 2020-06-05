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Haber Giriş: 05.06.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

ABD'nin en popüler Türk'ü Mürsel Mistanoğlu: Sokakta yürümek bile zor! 

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr

Onlarınki modern bir aşk masalı, sınır tanımıyor. Son zamanların en çok konuşulan, caps'leriyle interneti sallayan çifti Nebraskalı Anna ve Antalyalı Mürsel aşklarını Gizem Coşkunarda'ya anlattı.

TLC kanalında yayımlanan 'Evliliğe 90 Gün' programıyla şöhreti yakalayan çift birbiriyle anlaşmak için akıllı telefonlarından çeviri programları kullanıyordu. Ancak artık "Birbirimizi anlamak için herhangi bir dile ihtiyacımız yok" diyorlar.

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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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