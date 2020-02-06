MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
GeriMagazin ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
WASHINGTON (AA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 08:31,Son Güncelleme:/

ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti

"Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun oğlu Michael Douglas, babasının vefatını Instagram hesabından duyurdu. Douglas, açıklamasında, "Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

ABDli ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti

Hollywood'un en ünlü aktörlerinden olan Kirk Douglas, "Spartaküs", "Zafer Yolları", "Denizler Altında 20.000 Fersah" ve "Şampiyon" gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu olarak biliniyordu.
ABDli ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
3 kez Oscar ödüllerine aday gösterilen Douglas, 1996 yılında Oscar Onur Ödülüne layık görülmüştü.
ABDli ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (06.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle