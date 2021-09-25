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ABD'deki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiye'ye dönecek mi?

#Tolga Karel#Amerika#Yaprak Dökümü
ABDdeki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiyeye dönecek mi

Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmiş, önce evini alıp ardından da lojistik şirketini kurmuştu. Son dönemde ülkede hızla artan fiyatlardan şikayet eden Tolga Karel sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Eski oyuncu yeni iş insanı 'Türkiye'ye dönecek misin?' soruna da cevap verdi.

ABDde yaşayan Tolga Karelin hayat pahalılığı isyanı

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Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.

ÖNCE TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da Şirket kurdu.

ABDdeki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiyeye dönecek mi

320 BİN DOLARA EV ALDI

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi.

Evine 320 bin Dolar ödeyen Tolga Karel Amerika'da kaldığı süre içerisinde 6 TIR satın aldı ve kendi lojistik firmasını kurdu.

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ABDdeki hayat pahalılığından şikayet etmişti... Tolga Karel Türkiyeye dönecek mi

'KORKUNÇ PAHALI'

Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan Tolga Karel, sosyal medya hesabında ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrasu yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan Enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum"

Tolga Karelin Amerikan rüyası gerçek oldu

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Tolga Karel dediğini yaptı Floridada ev aldı...

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'TÜRKİYE'YE DÖNMEM ZOR'

Tolga Karel, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Karel, bir takipçisinin 'Plan program az da olsa yaşam sermayesi koymadan veya bir iiş bulmadan gelenlerin durumu içler acısı. Geri dönenler oluyor. Biz dahi vatandaşlığı alıp, durumlar devam ederse gitme taraftarıyız 2-3 yıla' sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Benim için dönüş bu saatten sonra zor dostum. Zira ailem, eşim, çocuklarım buralı... Ve burada yaşamaktan mutlular ama tamamı Türk bireylerden oluşan bir ailenin dönmesi çok daha mantıklı duruyor."

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Tolga Karel, hayalinin 2026 yılında 100 araçlık bir filo kurmak olduğunu anlatmıştı...

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#Tolga Karel#Amerika#Yaprak Dökümü