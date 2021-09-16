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ABD'de yaşayan Tolga Karel'in 'hayat pahalılığı' isyanı

#Tolga Karel#Yaprak Dökümü#Amerika
ABDde yaşayan Tolga Karelin hayat pahalılığı isyanı

Her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya giden, önce evini alan ardından da lojistik şirketini kuran Tolga Karel ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.

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Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.

ÖNCE TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da Şirket kurdu.

ABDde yaşayan Tolga Karelin hayat pahalılığı isyanı

320 BİN DOLARA  EV ALDI

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi.

Evine 320 bin dolar ödeyen Tolga Karel Amerika'da kaldığı süre içerisinde 6 TIR satın aldı ve kendi lojistik firmasını kurdu.

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ABDde yaşayan Tolga Karelin hayat pahalılığı isyanı

 

Tolga Karelin Amerikan rüyası gerçek oldu Lojistik şirketi kurdu

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Tolga Karel dediğini yaptı Floridada ev aldı...

İlgili Haber:Tolga Karel dediğini yaptı! Florida'da ev aldı...

'HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI'

Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan Tolga Karel, sosyal medya hesabında ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrasu yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum"

Karel, hayalinin 2026 yılında 100 araçlık bir filo kurmak olduğunu anlatmıştı...

ABDde yaşayan Tolga Karelin hayat pahalılığı isyanı

Ünlü oyuncu lojistik şirketi kurdu!Bir döneme damga vuran ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde rol alan Tolga Karel’den haber var.
daha fazla video içinÜnlü oyuncu lojistik şirketi kurdu!
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#Tolga Karel#Yaprak Dökümü#Amerika