ABD başkanının gayrimeşru torununu doğurmuştu: Çocuğum onların güçlü soyadına sahip olsun istiyorum

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JOE BIDEN'IN SKANDALLAR KRALI OĞLU HUNTER

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden yıllardır hakkındaki iddialar yüzünden dünya basınının manşetlerinden inmiyor. Eski eşinin yazdığı kitap nedeniyle gündeme gelen Hunter Biden’ın çok konuşulan evlilik dışı ilişkisinin detayları ortaya saçıldı… ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlunun adı uzun yıllardır bağımlılıkları, kadınlarla kurduğu tuhaf ve sıkıntılı ilişkiler ve hatta yolsuzluklarla anılıyor. Öyle ki adı Rusya – Ukrayna savaşında bile geçen ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Putin’e şikâyet ettiği Hunter Biden hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değil.

Joe Biden ve Hunter Biden'dan olan torunları

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ELON MUSK DA İFŞA ETMİŞTİ

Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk'ın aralık ayının hemen başında yaptığı paylaşım ABD gündemine bomba gibi düşmüştü. Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberlerin sansürlediğine yönelik gizli yazışmaları ifşa etti. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Beyaz Saray’ın Twitter yönetimine Hunter Biden’la ilgili kötü haberlere yer vermemeleri konusunda baskı yaptığı biliniyordu.

Joe ve Jill Biden ve o dönem evli olan Hunter Biden ile Kathleen Buhle

BİLGİSAYARINDAN ÇIKANLAR DÜNYAYI ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

ABD'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan New York Post, 2020 yılında yaptığı bir haber ile adı skandallarla anılan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait, artık ünlenen laptop’undaki dosyaların Facebook ve Twitter'da sansürlendiğini duyurmuştu. Oğul Biden hakkında kitap yazan tek kişi eski eşi olmadı. Hunter Biden hakkında bir kitap yazan sıradan bir bilgisayar tamircisi bildiği her şeyi dünyayla paylaşmış ve yer yerinden oynamıştı. John Paul Mac Isaac, 2019 yılının Nisan ayında hayatının değişeceğinden habersiz bir bilgisayar tamircisi olarak yaşamına devam ediyordu. ‘The Mac Shop’ adını verdiği tamir dükkanında çalıştığı bir gün içeri hiç beklemediği bir müşteri girdi: ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden… Bilgisayar tamircisi olan bu adam Hunter Biden’ın tamire verdiği bilgisayarın içindeki her şeyi görmüş, sonra da yasal olarak suç teşkil eden kısımlarını yetkililere bildirmişti.

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Hunter Biden’la ilgili skandallar elbette bununla sınırlı kalmadı. Hunter’ın fuhuş bağımlısı olduğu sık sık hayat kadınlarıyla birlikte olduğu iddia edildi. Bu iddiaların temelsiz olmadığı ise Hunter Biden’ın bir striptizciden evlilk dışı bir çocuk sahibi olmasıyla ortaya çıktı. 31 yaşındaki Lunden Roberts, 4 yaşındaki kızının Hunter Biden’dan olduğunu açıklayınca ortalık adeta yıkılmıştı. İddiasını DNA testi sonuçlarıyla da kanıtlayan kadın eski bir striptizci ancak gazeteler tarafından ele geçirilen ve incelenen kısa mesajlara göre Roberts, kızlarına hamileyken Hunter'ın danışmanlık firmasında maaşlı bir çalışandı, adına düzenlenmiş bir bordrosu da vardı. Hunter Biden, geçtiğimiz aylarda mahkemeye başvurup evlilik dışı doğan çocuğunun nafaka miktarının düşürülmesini talep edince Lunden Roberts da mahkemeye dört dilekçe birden verdi ve o da bazı taleplerde bulundu.

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Ne babası Hunter Biden ne de dedesi Joe Biden 4 yaşındaki Navy Joan Roberts’la henüz tanışmış değil. Zaten aslında Lunden’ın mahkemeye başvurma sebeplerinden biri de bu. Genç kadın kızının babası ve dedesinin soyadına sahip olmasını ve böylelikle bu güçlü soyadının ona sağlayacağı iyi bir eğitim, iş ve diğer birçok fırsattan faydalanmasını istiyor. Lunden Roberts’ın avukatı Clinton Lancaster, “Bu çocuğa uygulanan yabancılaştırma, suistimal veya ihmal olduğu ölçüde, soyadını Biden olarak değiştirerek düzeltilebilir, böylece dünya tarafından inkar edilemez bir şekilde sanığın çocuğu ve prestijli Biden ailesinin bir üyesi olarak tanınabilir” dedi mahkeme başvurusunda.

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"KIZIM İÇİN BIDEN SOYADINI MAHKEME YOLUYLA ALACAĞIM"

Avukat aynı zamanda Hunter Biden’ın finansal durumunun değiştiği ve başkanın oğlunun 4 yaşındaki kızının nafakasını ödeyebilecek durumda olmasına rağmen mahkemeden bu paranın azaltılmasını talep ettiğini açıkladı. Hunter, dul baldızı Hallie ile bir ilişki yaşarken sık sık gittiği bir Washington DC’deki bir striptiz kulübünde dans etmesine rağmen Lunden Roberts’la tanıştığını bile hatırlamadığı söylemiş ve çocuğun babası olduğunu reddetmişti. Hunter Biden'ın eski eşi Kathleen Buhle, anılarını yazdığı kitabında Hunter Biden’ın, ölen kardeşi Beau Biden’ın eşiyle nasıl aşk yaşadığını anlatmıştı. Mayıs 2015'te Beau Biden'ın beyin kanseri yüzünden trajik bir şekilde ölmesinin ardından Hunter Biden’ın adı sayısız skandala karıştı. Bunlardan en çok ses getireni ise Hunter Biden’ın Hallie [Biden] ve ailesiyle birlikte Beau Biden Vakfı'nı kurmak için” çalışmaya başlaması ve sonradan ikilinin aşk yaşaması olmuştu. Ölen kardeşinin eşi yani yengesiyle aşk yaşayan Hunter Biden daha o günlerde gözden düşmüştü. Hunter Biden ve ölen kardeşi Beau'nun eşi Hallie

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ESKİ EŞİ, HUNTER BIDEN'IN YENGESİYLE YAŞADIĞI YASAK AŞKI YAZMIŞTI

53 yaşındaki eski eş Kathleen Buhle o günleri “Terapistimiz bana Hunter'ın orada olması ve Hallie'ye yardım etmesi gerektiğini söyledi,' diyerek hatırlıyor. O günlerde aynı zamanda alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi birçok sorunu olan ve bu yüzden kendi yaşadığı evde eşinin gözetiminde olması gereken Hunter Biden için terapist “Hallie ve çocuklarıyla birlikte olmanın Hunter'ın yasını tutmasının önemli bir parçası” demiş ve oraya sürekli gitmesine çanak tutmuş. Kathleen Buhle, ertesi yaz Hunter Biden'ı ‘evden kovdu’ ve bu süreçte Hunter Biden’ın fuhuş yaptığı da ortaya çıktı ve ABD’de büyük fırtınalar koptu. HERKES MAHKEME KARARINI BEKLİYOR

Şimdi eğer mahkeme eski striptizci Lunden Roberts’ın Hunter Biden’dan olan kızının Biden soyadı taşımasına karar verirse neler olacağı merakla beklenmeye başladı. Ve herkes ABD Başkanı Joe Biden’ın böyle bir durumda torunuyla tanışıp tanışmayacağını tartışır oldu…