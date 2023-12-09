Daha hayatının baharındaydı, sonu korkunç oldu... Genç modelin davası bitmek bilmiyor

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YENİ DURUŞMADA DA SONUÇ ÇIKMADI

Emek harcayarak inşa ettiği geleceğine hazırlanan genç kadının parçalara ayrılmış cansız bedeni eski kayınpederi tarafından kiralanan bir evde bulunmuştu.

Olayın ardından Choi'nin eski kocası, eski kayınbiraderi ve eski kayınpederi tutuklandı. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen Abby Choi davası bir türlü sonlandırılamadı.

Önce bir sosyal medya fenomeni olarak tanınan sonra da model olarak kariyer yapmaya başlayan Abby Choi'nin cinayet davasının duruşmalarından biri geçen ay yapıldı.

YENİ DURUŞMA 20 ARALIK'TA

Ancak genç modelin tüyler ürpertici ölümüyle ilgili dava, onun bedeninden ayrılan tüm parçaların adli tıp testleri tamamlanamadığı için 20 Aralık tarihine ertelendi.

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Choi'nin, tutuklu bulunan eski kocası ve ailesinin avukatları, 4 sanığın sekiz aydır tutuklu olduğunu ve davanın bir an önce sonuca ulaşmasını talep etti.

Fakat mahkeme heyeti, genç modelin bedeninden ayrılan tüm parçaların adli tıp incelemesinin tamamlanıp net sonuçlarının çıkmasının zaman alacağını öne sürerek duruşmayı erteledi.

Şu ana kadar 30 farklı muhafaza içinde tutulan 250 adet parçadan sadece 100 tanesinin testten geçirildiği, geri kalan 150 parçanın ise test edilmesinin zaman alacağı belirtildi.

Tüyler ürperten olay Hong Konglu model Abby Choi'nin bu yılın şubat ayında ortadan kaybolmasından sonra yapılan polis araştırmasıyla ortaya çıktı.

TÜYLER ÜRPERTEN GERÇEKLER

İlk yapılan araştırmada Lung Mei adlı sahile yakın bir köyde kiralanan evdeki buzdolabının içinde Choi'nin parçalara ayrılmış cansız bedeni bulundu.

Söz konusu evin, Abby Choi'nin eski kayınpederi tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Aynı evde Choi'nin kimlik kartı, kredi kartları ve genç modele ait diğer eşyalar da yer alıyordu.

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İlk anda bulunamayan Choi'nin kafası ise sonradan aynı evde bir tencere içinde bulundu.

Polis "korku evinde" et kesicisi ve elektrikli testere gibi aletler de ele geçirdi. Tüyler ürperten bu keşfin ardından polis Abby Choi'nin eski kocası ve kayınpederinin peşine düşerek baba ile oğulu yakalayıp tutukladı.

ESKİ KOCASIYLA KAYINPEDERİ SANIKLAR ARASINDA

Çin ve Hong Kong basınında yer alan haberlere göre Abby Choi'nin eski kayınbiraderi de tutuklananlar arasında.

Tanıkların ifadesine göre Choi'nin, kendisi gibi 28 yaşında olan eski eşi Tung Chung Limanı'nda bir sürat teknesine binip kaçmak üzereyken yakalandı.

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Yine iddialara göre bu korkunç cinayetin planlayıcısı olan kişi aynı zamanda emekli bir polis olan Choi'nin eski kayınpederi. Polis cinayeti "kasıtlı" ve "planlanmış" olarak nitelendirdi.

CİNAYETİN NEDENİ MADDİ ANLAŞMAZLIKLAR OLABİLİR

Sanıkların poliste verdiği ifadeye göre aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunduğu ileri sürülen Abby Choi ile aynı yaştaki eski eşi Alex Kwong, 65 yaşındaki eski kayınpederi Kwong Kau, 31 yaşındaki eski kayınbiraderi Anthony, Lung Mei adlı sahil kasabasında kiralık bir evde buluştular.

Kurbanları Choi'yi de oraya çağırdılar. Hatta dört çocuk annesi sosyal medya fenomeni ve model, canlı olarak son görüldüğünde otomobiliyle o eve doğru gidiyordu.

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İddialara göre Abby Choi'nin böylesine korkunç bir cinayete kurban gitmesinin nedeni, genç modelin eski eşi ve onun ailesiyle yaşadığı maddi anlaşmazlıklar.

Farklı gazetelerin ileri sürdüğüne göre Choi ile eski eşinin ailesi arasında 100 Milyon Hong Kong Doları (10.7 milyon sterlin) nedeniyle bir takım sorunlar yaşanıyordu. Bir kaynağa göre de anlaşmazlığın nedeni yüksek değeri olan bir mülktü.

Abby Choi, son sosyal medya paylaşımını bu yıl 15 Şubat'ta yani ölümünden çok kısa bir süre önce yapmıştı.

Monako'da yayınlanan L'Officiel adlı dergiye verdiği kapak pozuna Instagram sayfasında yer veren Choi, bu çalışmasıyla ne kadar gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu belirtmişti.

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Talihsiz model "Hong Kong'dan L'Officiel Monaco'nun kapak pozuna, bir stil ikonu olarak yolculuğum sürüyor" yazmıştı. Abby Choi'nin takipçileri de onun bu mutluluğunu, beğeni ve tebrik mesajlarıyla paylaşmıştı.

Bunun üzerinden sadece birkaç gün geçmişti ki bu kez onu hiç tanımasalar bile takipçileri, genç yaşta katledilmesinin yarattığı üzüntüyü belirten mesajlar paylaşmaya başladı.