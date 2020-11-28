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“Abartıldığı kadar bir şey yok” demişti... Buse İskenderoğlu da yakalandı
PANDEMİ sürecinde yalı partilerine katıldığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Buse İskenderoğlu, sonunda koronavirüse yakalandı.
O partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen ünlü mankenin CovId-19 testi pozitif çıktı. İskenderoğlu’nun test sonucunun ardından, “Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.
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