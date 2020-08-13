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Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:40,Son Güncelleme:

Aamir Khan Adana kebabı yedi

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Aamir Khan Adana kebabı yedi
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BOLLYWOOD sinemasının en önemli aktörlerinden Aamir Khan, “Laal Singh Chaddha” adlı filminin çekimlerinin bir kısmını tamamlamak için Niğde’ye geldi.

Hintli oyuncu önceki gün Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana’ya geçti. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı’na uğrayan Khan, mangalın başına geçip Adana kebabı pişirip yedi. Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Film ekibi, keşif için 2 gün boyunca Adana’da detaylı araştırma yapacaklarını belirtti.

Aamir Khan Adana kebabı yedi

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