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96'ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim!

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#Oscar 2024#Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri
96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 03:04

Sinema dünyasının büyük buluşması gerçekleşiyor... Bu yıl 96'ncı kez düzenlenen Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda açıklanıyor. İşte sunuculuğunu Jimmy Kimmell'ın üstlendiği gecede kazananlar..

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96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi uyarlama senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

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En iyi kısa animasyon film: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins (solda) Brad Booker(sağda)

 En iyi uzun animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi kostüm tasarımı: Poor Things (Holly Waddington)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi uluslararısı film: The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer) 

Bu Downey Jr'ın ilk Oscar ödülü. Bugüne kadar 1992 yılında Chaplin, 2009'de Tropic Thunder filmleriyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen oyuncu uzun kariyerinin ilk Oscar'ını aldı.

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Ödülü kabul konuşmasında da her şeyden ve herkesten önce "berbat geçen çocukluğuna" teşekkür etti.

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi görsel efekt: Godzilla Minus One

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi kurgu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi kısa belgesel: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi görüntü yönetmeni: Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi uzun belgesel: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

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En iyi kısa live action: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi ses: The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi orijinal müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

96ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim

En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O’Connell- Barbie)

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer) 

En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)

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#Oscar 2024#Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri

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