96'ncı Oscar Ödülleri dağıtılıyor: Bunca yıl sonra ilk ödülünü aldı: Berbat geçen çocukluğuma teşekkür ederim!

En iyi orijinal senaryo: Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

En iyi uyarlama senaryo: American Fiction (Cord Jefferson)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi kısa animasyon film: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins (solda) Brad Booker(sağda)

En iyi uzun animasyon: The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

En iyi kostüm tasarımı: Poor Things (Holly Waddington)





En iyi uluslararısı film: The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

En iyi makyaj ve saç tasarımı: Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Bu Downey Jr'ın ilk Oscar ödülü. Bugüne kadar 1992 yılında Chaplin, 2009'de Tropic Thunder filmleriyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen oyuncu uzun kariyerinin ilk Oscar'ını aldı.

Ödülü kabul konuşmasında da her şeyden ve herkesten önce "berbat geçen çocukluğuna" teşekkür etti.

En iyi görsel efekt: Godzilla Minus One

En iyi kurgu: Oppenheimer (Jennifer Lame)

En iyi kısa belgesel: The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)

En iyi görüntü yönetmeni: Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

En iyi uzun belgesel: 20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

En iyi kısa live action: The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

En iyi ses: The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn

En iyi orijinal müzik: Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O’Connell- Barbie)

En iyi erkek oyuncu: Cillian Murphy (Oppenheimer)

En iyi yönetmen: Christopher Nolan (Oppenheimer)