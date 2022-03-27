'Karnı burnunda' kırmızı halıya çıktı: Oscar'da üçüncü bebek sürprizi

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İLK KONUKLAR TÖREN ALANINA ULAŞTI

Tören için ilk konuklar da ödüllerin dağıtılacağı tiyatroya ulaşmaya başladı. Heykelciği evine götürenler dışında Oscar'ın en çok konuşulan ve merak uyandıran yanlarından biri de konukların o tören için aylar öncesinden hazırlamaya başladıkları kıyafetleri. İşte 94'üncü Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

ÜÇÜNCÜ BEBEK SÜRPRİZİ

Şu ana kadar gecenin sürprizi Paris Hilton'un kardeşi Nicky Hilton Rothschild'den geldi. Ablası Paris'in Carter Reum ile evlendiği günden beri kamuoyunun karşısına fazla çıkmayan Nicky Hilton Rothschild, kırmızı halıya "karnı burnunda" bir şekilde adım attı. 2015 yılından bu yana James Rothschild ile evli olan Nicky Hilton, kısa süre sonra üçüncü kez anne olacağını da ilk kez gözler önüne sermiş oldu.

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Törenin ilk konuklarının dikkat çeken yanı pembe rengi tercih etmesiydi. Bunlardan biri de Nikki Novak oldu.

Genç oyuncu Zuri Hall da pembe giydi.

Maria Menounos'un Oscar kıyafeti.

Laverne Cox, klasik siyah rengi tercih etti.

Nischelle Turner da 'gecenin rengi' olan pembe tonunda giyindi.