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'Karnı burnunda' kırmızı halıya çıktı: Oscar'da üçüncü bebek sürprizi

#94'Üncü Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri#Oscar
Karnı burnunda kırmızı halıya çıktı: Oscarda üçüncü bebek sürprizi

 Oscar heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Son iki yıldır Covid 19 pandemisi yüzünden sönük geçen Oscar Ödülleri, 94'üncü yaşında "şanına yaraşır" bir şekilde gerçekleşiyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) Ödülleri ya da daha çok bilinen adıyla Oscar Ödüllei, ABD Los Angeles 'taki Dolby Theatre'da yapılıyor.

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İLK KONUKLAR TÖREN ALANINA ULAŞTI
Tören için ilk konuklar da ödüllerin dağıtılacağı tiyatroya ulaşmaya başladı. Heykelciği evine götürenler dışında Oscar'ın en çok konuşulan ve merak uyandıran yanlarından biri de konukların o tören için aylar öncesinden hazırlamaya başladıkları kıyafetleri. İşte 94'üncü Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

Karnı burnunda kırmızı halıya çıktı: Oscarda üçüncü bebek sürprizi

ÜÇÜNCÜ BEBEK SÜRPRİZİ
Şu ana kadar gecenin sürprizi Paris Hilton'un kardeşi Nicky Hilton Rothschild'den geldi. Ablası Paris'in Carter Reum ile evlendiği günden beri kamuoyunun karşısına fazla çıkmayan Nicky Hilton Rothschild, kırmızı halıya "karnı burnunda" bir şekilde adım attı. 2015 yılından bu yana James Rothschild ile evli olan Nicky Hilton, kısa süre sonra üçüncü kez anne olacağını da ilk kez gözler önüne sermiş oldu.

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Karnı burnunda kırmızı halıya çıktı: Oscarda üçüncü bebek sürprizi

Törenin ilk konuklarının dikkat çeken yanı pembe rengi tercih etmesiydi. Bunlardan biri de Nikki Novak oldu.

Karnı burnunda kırmızı halıya çıktı: Oscarda üçüncü bebek sürprizi

Genç oyuncu Zuri Hall da pembe giydi. 

Karnı burnunda kırmızı halıya çıktı: Oscarda üçüncü bebek sürprizi

Maria Menounos'un Oscar kıyafeti.

Karnı burnunda kırmızı halıya çıktı: Oscarda üçüncü bebek sürprizi

Laverne Cox, klasik siyah rengi tercih etti.

Karnı burnunda kırmızı halıya çıktı: Oscarda üçüncü bebek sürprizi

Nischelle Turner da 'gecenin rengi' olan pembe tonunda giyindi.

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#94'Üncü Oscar Ödülleri#Akademi Ödülleri#Oscar

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