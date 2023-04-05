92 yaşında 5. kez evlenmeye hazırlanıyordu: Medya devi parmağına milyonluk yüzük taktığı nişanlısından ayrıldı!

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Daha önce tam dört kez evlenen ve dördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanmasının üzerinden daha bir yıl bile geçmemiş olan dünyanın en büyük medya devi Rupert Murdoch, son aylarda basına yansıyan fotoğraflarında 66 yaşındaki sevgilisi Ann Lesley Smith’le büyük bir mutluluk sergilerken görünüyor, ikili birlikte çıktıkları tatillerde fotoğraflanmalarına aldırmadan aşklarını yaşıyorlardı.

Medya devi Rupert Murdoch, 92 yaşında yeni bir aşka yelken açarak Ann Lesley Smith'le nişanlanmıştı

92 YAŞINDA AŞKA DÜŞTÜ, NİŞAN HABERİ GÜNLERCE KONUŞULDU

Murdoch’ın ilerlemiş yaşına rağmen dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlaması şaşkınlıkla karşılanmış, haber günlerce manşetlerden inmemişti. Hatta daha iki gün önce çiftin fotoğraflarına bakanlar Ann Lesley Smith’in parmağında dev bir pırlantayla süslü değeri milyonları bulan bir nişan yüzüğü gördü. ABD’li mücevher uzmanı Carol Woolton, “Bu, muhteşem bir yüzüktür ve yüzüğün tarzı da eski moda bir romantik tarafından alındığını gösterir” yorumunu yaptı. Altın Rolex saat de takan Ann Lesley Smith’in mücevherleri çok sevdiği biliniyor.

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Değerinin 2 milyon sterlin (47.3 milyon TL) olduğu tahmin edilen 11 karatlık pırlanta bir nişan yüzüğü de ortaya çıkınca artık çiftin merakla beklenen düğün tarihinin de açıklanacağı düşünülüyordu. Ancak hiç beklenmeyen şoke edici haber bir anda geldi ve Rupert Murdoch’la nişanlısı Ann Lesley Smith’in nişanı attığı ve ayrıldığı ortaya çıktı.

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HER AN EL ELE, GÖZ GÖZEYDİLER

Rupert Murdoch and Ann Lesley Smith, ömürlerinin sonbaharında başlayan bu aşkı “Bu bize ilahi bir hediye oldu” diye tarif ediyordu. Aşkları geçen yılın sonlarında ortaya çıkan fotoğraflarla doğrulanan çift nişan haberini ise daha iki hafta önce duyurmuştu. Bu haberin ardından Ann Lesley Smith’in parmağında taşıdığı kocaman pırlantayı gururla göstermesi de herkese “bu iş artık tamam” dedirtmişti. Ancak bu hikâye yarım kaldı…

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Haber dün akşam saatlerinde çiftin birlikte bir açıklama yaparak “Ortak bir karar aldık ve yollarımızı ayırmaya karar verdik” demesiyle duyuldu. Birbirlerine çok aşık bu çiftin ayrılmasının Ann Lesley Smith’in kararı olduğu anlaşıldı. Çiftin yakın bir arkadaşının medyaya verdiği bilgiye göre oldukça gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve bugüne kadar böylesi büyük bir ilgiyle hiç karşılaşmamış olan Smith, tüm dünyanın adının ezbere bildiği bu adamla yaşadığı aşkı kaldıramadı.

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TAM YÜZÜK GÖRÜNDÜ DERKEN GELEN HABER...

Adını açıklamayan kaynak “Bu kadar göz önünde olmakla başa çıkamadı. Çok içine kapanık bir insandır. Tüm bu ilgi ona fazla geldi. Pazartesi günü oturup konuştular ve yollarını ayırmanın daha doğru olacağına karar verdiler” açıklamasını yaptı. Bu yakın dostun gazetelere verdiği bilgiye göre Rupert Murdoch da kendi ününün ve 92 yaşında aldığı bu evlilik kararının ne kadar büyük bir ilgi topladığının ve bunun önüne geçmesinin mümkün olmadığını farkında.

Romantik aşık kendi kontrolünün dışına çıkan bu durumu değiştiremeyeceğini anlayınca nişanlısının ayrılık isteğine boyun eğmiş gibi görünüyor. Ancak söylenenlere göre ayrılık kararı alınmış olsa da Rupert Murdoch aşkından henüz vazgeçmiş değil. Medya devinin Ann Lesley Smith’e hâlâ gönülden bağlı olduğu, çok sevip saydığı ve her şeye rağmen güçlü durduğu için hayran kaldığı belirtiliyor.

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YOĞUN İLGİYİ KALDIRAMADI İDDİASI

Smith ve Murdoch, geçtiğimiz eylü ayında Kaliforniya'da düzenlenen bir tadım etkinliğinde tanışmış ve bu karşılaşmadan iki hafta sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. Aşıklar, bu tanışmanın üzerinden sadece 6 ay geçtikten sonra nişanlandıklarını ve kısa zaman içinde evleneceklerini açıklamıştı.

Ann Lesley Smith, Amerika’nın sevilen country şarkıcılarından biri olan Chester Smith'in dul eşi olduğunu hatırlatalım. Çok eskiden cezaevlerinde din görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Ann Lesley Smith, sonradan yayıncılık yapmaya başlamıştı. Chester Smith, Ann Lesley’le evlendikten sadece üç yıl sonra hayatını kaybetmişti. Oldukça dindar olduğu bilinen Ann Lesley Smith, kocasının ölümünden beri, yani 14 yıldır kimseyle yakınlık kurmadan yaşamıştı.

Çift, eylülde tanışıp kasım ayında da romantik bir tatil için Barbados'a gitmişti... Bu tatilde çekilen fotoğtaflarla ortaya çıkan aşk aylardır herkesin dilindeydi

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66 YAŞINDAKİ AŞKI DA BÜYÜK BİR SERVETE SAHİP

Daha önce dört kez evlenen ve bu evlilikleri kadar boşanmaları da olaylı olan Rupert Murdoch, hep eski eşlerine ödediği devasa boşanma tazminatlarıyla gündeme gelmişti. Ann Lesley Smith’inse 92 yaşında bir kez daha evlilik yolunda ilerleyen Rupert Murdoch’ın dudak uçuklatan 14 milyon sterlinlik serveti ya da boşanırsa alacağı tazminatla pek ilgisi olmadığı düşünülüyor. Çünkü Ann Lesley Smith de zaten, Rupert Murdoch kadar olmasa da, ölen şarkıcı kocasından kalan oldukça büyük bir servete sahip.