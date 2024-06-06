Ünlü oyuncunun derdi büyük: Bu yaşa geldim hala emekli maaşı alamıyorum!

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Bu sözler sinema ve TV dünyasına yıllarını veren ve 90 yaşını çoktan geride bırakan bir ünlüye ait.

Aslında her ne kadar geçip giden yıllara meydan okusa da ünlü oyuncu da emekli maaşı almayı hak ettiğini düşünüyor. Ama işler yolunda gitmediği için bundan mahrum kaldı ve bu yüzden de çok kızgın!

SİGORTASINI ÖDEDİ AMA BİR TÜRLÜ EMEKLİ MAAŞI ALAMADI

Bu itirafın sahibi, hem sinemada hem de ekranlarda yıllarca emek veren Joan Collins.

Hayatının ve tabii kariyerinin 30 yılını ABD'de geçirdikten sonra ülkesine dönen 91 yaşındaki İngiliz yıldız, verdiği son röportajda sigortasını ödediği halde hala emekli maaşı alamadığını anlattı.

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Joan Collins, henüz emekli olmadığını, emekli maaşı almadığını anlattı.

"Hükümetten tek kuruş almıyorum" diyen Joan Collins sözlerini şöyle sürdürdü: "30 yılın ardından ABD'den döndükten sonra bana emekli maaşı vermeyi reddettiler.

'ÇALIŞMIYORUM... BU MAAŞA HAKKIM OLDUĞUNU SANIYORDUM'

Yılların oyuncusu, ülkesi İngiltere'ye döndükten sonra sigortasını ödediğinin altını çizip "Belki emekli maaşı alabileceğimi düşündüm. Çünkü çalışmıyorum, bu maaşa hakkım olduğunu düşündüm" diye sürdürdü sözlerini.

Ama bunun neden gerçekleşmediğini de anlattı Collins: "Beni bulamadılar Bütün evraklarımı kaybettiler ya da her neyse. Oyuncu Joan Collins'i bulamadılar, dolayısıyla emekli maaşı alamıyorum."

Aslına bakılırsa Joan Collins sadece emekli maaşıyla geçinecek biri değil. İngiltere'nin yanı sıra ABD ve Fransa'da mülkleri var.

Bunca yılını kamera karşısında geçiren Collins gibi bir oyuncu epey bir birikime de sahip kuşkusuz. Ama ona göre "her kuruşun önemi var."

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'EMEKLİ MAAŞI ALAN BİRÇOK ZENGİN TANIYORUM'

Collins bu konuda "Emekli maaşı alan çok zengin insanlar tanıyorum. Onlar da bana her şeyin çok pahalı olduğunu ve emekli maaşının da çok işe yaradığını söylüyorlar" dedi.

Joan Collins, bu emekli maaşı konusunda bir açıklama da yaptı.

Kariyerindeki en önemli çıkışını Hanedan (Dynasty) adlı diziyle yapan Collins şöyle konuştu: "İnsanlar benim hakkımda 'Çok zengin olmalı' diye düşünüyor. Ama Hanedan dizisi biteli 35 yıl oldu. Evet hala çalışıyorum ama fazla değil yeteri kadar."

Her ne kadar emekli maaşı alamadığından dert yansa da Joan Collins'in amacı bu parayı alıp bir köşeye çekilmek değil. Çünkü olabildiğince çalışmak istiyor.

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AMACI MAAŞINI ALIP BİR KÖŞEYE ÇEKİLMEK DEĞİL

"Emekli olmak istemiyorum" diye anlattı bu konuyu da Collins.

Sonra da sözlerini şöyle tamamladı: "Emekli olduktan sonra insanlara neler olduğunu görüyorum. Sabah yataktan kalkma isteği yaratacak bir amaçları yok. Biliyorsunuz, gündüz saatlerinde yatakta uzanıp TV izlemek bağımlılık yapar."

Joan Collins, bazı zamanlarda kendisinin de böyle tembellikler yaptığını saklamadı. "Bazen bunu yapıyorum... Hatta bütün gün yapabilirim. Ama hayır, kalkmak, bir şeyler yapmak ve hayatı deneyimlemek istiyorum" diye konuştu.

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BİRÇOK YAPIMDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

1933 yılında İngiltere'de Londra yakınlarında Paddington'da dünyaya gelen Joan Collins, kariyerinin önemli bir bölümünü ABD'de Hollywood'da geçirdi.

Hollywood'un Altın Çağı'nın hayatta kalan son yıldızlarından biri olan Collins, aralarında Hanedan'ın da bulunduğu birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçti.

Collins, sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, 2002 yılında yedinci evliliğini Percy Gibson ile yaptı. 91 yaşındaki yıldız, 59 yaşındaki kocasıyla sürdürdüğü uyumlu birliktelikle de konuşuluyor.

Joan Collins, birçok yapımda oynadı. Ama bunların arasında en çok akıllarda kalanı Hanedan oldu.