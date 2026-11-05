90 kilo veren ünlü oyuncu bambaşka biri oldu… O da kendini tanıyamıyormuş: Yeni yüzüme alışmaya çalışıyorum

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Hatta birçok ünlü yıldız bu yüzden sağlıksız bir görüntüye büründüğü ve özellikle de genç kadınların beden algılarını bozduğu için eleştiri oklarının hedefi oldu.

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken bu isimlerden biri de yılların usta oyuncusu John Goodman olmuştu. Ancak onun zayıflama yolculuğu meslektaşlarından farklı…

Sinema kariyerine adım attığından beri fazla kilolarıyla tanınan usta aktör artık sağlık sorunları yaşamaya başlayınca diyet ve spor yaparak form tutmaya başlamış daha sonra da zayıflama iğneleri olmadan kilo vermeyi başarmıştı.

Uzun yıllara yayılan bir süreç sonunda tam 90 kilo veren ve bambaşka bir insan halime gelen John Goodman yaşadığı büyük kilo kaybı sonrası vücudunun "bozulduğunu" söyledi.

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John Goodman, geçirdiği ciddi kilo değişimi nedeniyle "The Righteous Gemstones" dizisinde yer alan bir çıplaklık sahnesinde oynamayı reddettiğini itiraf etti.

74 yaşındaki oyuncu, Josh Horowitz’in sunduğu "Happy Sad Confused" adlı yayına katılarak "Çıplak olmam gerekeceğini düşündüm. 'Bilmiyorum, kalsın. Bu kadar kilo verdikten sonra vücudum epey bozuldu,' dedim" ifadelerini kullandı.

"Roseanne" dizisiyle tanınan Goodman, "Bu sektörde olduğum için, belli bir noktaya kadar bu tür şeyler kabul edilebilir" dedi.

En kilolu olduğu dönemlerde yaklaşık 180 kiloya kadar çıkan Goodman, yaşadığı fiziksel değişimden sonra "hâlâ kendi yüzüne alışmaya çalıştığını" itiraf etti… "Tuhaf bir durum," diyen oyuncu, "Kendimi zihnimde belli bir şekilde hayal ediyorum, sonra aynaya bakınca 'Vay canına!' diyorum" şeklinde konuştu.

"Garip bir his. Buna alışmak ise eğlenceli. Alışmam gereken pek çok şey var" diye ekleyen usta oyuncu kilosunun Hollywood’daki kariyerinin ilk dönemlerini etkilemiş olabileceğini de kabul etti ve "Eminim etkilemiştir. Hatta bunun büyük bir kısmının kendi kendimi sabote etmemden kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

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Goodman, sektöre ilk adım attığı dönemde yaklaşık 100 kilo ağırlığında olduğunu ve her gün New York sokaklarında koştuğu için "gayet formda" bulunduğunu hatırlattı.

"O hâlimle bile yeterince iş alıyordum," diyen Goodman, "Bu durumdan çok da memnun değildim ama belki de kendi kendimi sabote ettim, kim bilir?" ifadelerini kullandı.

John Goodman Sunday Times'a verdiği yeni bir röportajda da hâlâ daha ince olan vücuduna alışamadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu "Hâlâ kendimi şişman biri gibi hissediyorum ama normal giyim mağazalarına girip bir şeyler satın alabilmek çok güzel" diyor.

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Son yıllarda yaşadığı kilo verme sürecinin detaylarını paylaşan başarılı yıldız; bir kişisel antrenörle çalıştığını, şeker tüketimini bıraktığını ve haftada altı gün egzersiz yapmaya başladığını açıkladı ancak spor salonuna gitmek için kendisini "zorlaması" gerektiğini itiraf etti ve "Sadece bana kalsa, gitmezdim" diye ekledi.