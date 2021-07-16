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GeriMagazin 9 yıllık evlilik bitmişti... Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı
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Haber Giriş: 16.07.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

9 yıllık evlilik bitmişti... Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
9 yıllık evlilik bitmişti... Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı

Oyuncu Emine Ün ve işadamı Tolga Karataş, geçtiğimiz nisan ayında 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Karataş önceki gün Akmerkez’de bir kadınla görüntülendi.

İşadamı, “Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım’ın kız kardeşidir” dedi. Karataş, Emine Ün’le boşanması hakkında ise şunları söyledi: “Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum.” 

Emine Ün: Tolga ile ayrılmaya karar verdik
Emine Ün: Tolga ile ayrılmaya karar verdik

9 yıllık evlilik bitmişti... Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı

 

 

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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