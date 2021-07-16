9 yıllık evlilik bitmişti... Tolga Karataş, Emine Ün ile boşanma nedenini anlattı

Karataş önceki gün Akmerkez’de bir kadınla görüntülendi.

İşadamı, “Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım’ın kız kardeşidir” dedi. Karataş, Emine Ün’le boşanması hakkında ise şunları söyledi: “Aramızdaki fikir ayrılığından dolayı yollarımızı ayırdık, ileride ne olur bilmiyorum.”

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