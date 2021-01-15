9 yıl önce hakaretten davalık olmuştu... Yıldız Tilbe'yi şoke eden karar!

5 YIL İÇİNDE SUÇ İŞLEDİ

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, üç yıl önce Çeşme'de tatil yaptığı sırada aracıyla seyir halindeyken sürücü Feride İ. ile yol verme kavgası yaşamış ve taraflar arasında tartışmada iddiaya göre Tilbe, kendisine yol vermeyen kadın sürücüye önce hakaret edip, ardından aracına çarpıp onu metrelerce sürüklemişti. Feride İ. şikayetçi olunca Tilbe'ye Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mala zarar verme ve hakaret suçlarından dava açılmış ve yapılan yargılamada kasten çarpmadığını ve hakaret etmediğini beyan eden sanatçıya 180 gün adli para cezası verilmişti. İyi hal indirimi uygulanan şarkıcının cezası 150 güne indirilip 3 bin liraya çevrilmişti.



MAHKEME HÜKMÜ AÇIKLADI

Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 2014 yılında Seyhan Erdağ'a karşı işlediği ve cezasının 5 yıl denetim altında tutulduğu sürede Çeşme'de farklı suçtan hüküm giydiği için durumu İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne ihbar etti. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Dün yapılan duruşmada, Tilbe'nin işlediği suç sabit olduğu için denetim altında tutulan cezası mahkeme tarafından açıklanmasına karar verildi. Kararda, Yıldız Tilbe'nin 5 Temmuz 2012 tarihinde hakaret suçundan bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, kararın kesinleşmesinden itibaren başlayan 5 yıllık süre içerisinde Tilbe'nin 30 Haziran 2017 tarihinde mala zarar verme suçunu işlediği iddiasıyla Çeşme 2. Asliye ceza mahkemesince yargılandığı atılı suçtan mahkumiyetine karar verildiği, verilen kararın kesin olduğu gerekçesiyle daha önce açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına karar verilmesi gerektiği anlatıldı.