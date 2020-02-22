MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri9 Kere Leyla'nın afişi hazır
GeriMagazin 9 Kere Leyla'nın afişi hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:20,Son Güncelleme:/

9 Kere Leyla'nın afişi hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
9 Kere Leyla'nın afişi hazır
Abone Olgoogle-news

EZEL Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “9 Kere Leyla” vizyon için gün sayıyor.

Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun başrolünü üstlendiği film, mart ayında izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımı paylaşılan ve Haluk Bilginer’in seslendirdiği “Seksensekiz” isimli şarkıyla dikkat çeken filmin afişi de önceki gün yayınlandı. “9 Kere Leyla”, zengin iş insanı Adem’in genç sevgilisi Nergis uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasını anlatıyor.

9 Kere Leylanın afişi hazır

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle