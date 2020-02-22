9 Kere Leyla'nın afişi hazır
EZEL Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “9 Kere Leyla” vizyon için gün sayıyor.
Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun başrolünü üstlendiği film, mart ayında izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımı paylaşılan ve Haluk Bilginer’in seslendirdiği “Seksensekiz” isimli şarkıyla dikkat çeken filmin afişi de önceki gün yayınlandı. “9 Kere Leyla”, zengin iş insanı Adem’in genç sevgilisi Nergis uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasını anlatıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle