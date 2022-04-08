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9. kattan düşmüştü... Şarkıcı Koray Candemir’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

#Koray Candemir#Solmaz Candemir#Durul Candemir

KARGO Grubu’nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir’in 9. kattan düşerek hayatını kaybeden annesi Solmaz Candemir (81) son yolculuğuna uğurlandı. Şarkıcı Koray Candemir’i acılı gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Koray Candemir annesinin ölümü ile ilgili konuşmazken kardeşi Durul Candemir, "Vertigo rahatsızlığı vardı. Hiç beklenmedik bir olay yaşandı" dedi.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak’ta bulunan sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. 

9. kattan düşmüştü... Şarkıcı Koray Candemir’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Solmaz Candemir’in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi’ndeki Galip Paşa Camii’nde cuma namazına müteakip kılındı. Cenazede Koray Candemir’i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı.

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9. kattan düşmüştü... Şarkıcı Koray Candemir’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede, Koray Candemir kardeşi Durul Candemir ile taziyeleri kabul etti.

9. kattan düşmüştü... Şarkıcı Koray Candemir’in annesi son yolculuğuna uğurlandı


Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, "Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah’ın takdiri" dedi. Solmaz Candemir’in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik’teki Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.

9. kattan düşmüştü... Şarkıcı Koray Candemir’in annesi son yolculuğuna uğurlandı

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#Koray Candemir#Solmaz Candemir#Durul Candemir

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