85 yaÅŸÄ±nda kÄ±skanÃ§lÄ±k krizine girdi... YÄ±lan gibisin, kuzu postunda kurt gibisin Ã‡ocuÄŸumun annesinden uzak dur

Ãœstelik iddialarÄ±n odaÄŸÄ±ndaki isimlerden biri 85 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen evlenmemeye yeminli ama diÄŸer yandan da aÅŸk hayatÄ± hÄ±z kesmeyen biri...

Bu Ã¼nlÃ¼ iki yÄ±l Ã¶nce kendisine bir erkek evlat veren torunu yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re onu hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karmadÄ±.

Hatta eski aÅŸkÄ±nÄ±n bÄ±rakÄ±n baÅŸkasÄ±yla birlikte olmasÄ±nÄ± bunun sÃ¶ylentisine bile dayanamÄ±yor. HayatÄ±nÄ±n so baharÄ±nda kÄ±skanÃ§lÄ±k krizleri geÃ§iriyor.

AYRILDIÄžI SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° BÄ°LE KISKANIYOR

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼ Hollywood'un tek "gerÃ§ek" mÃ¼zmin bekarÄ± Al Pacinoâ€¦

Åžu anda 85 yaÅŸÄ±nda olan efsane oyuncu, bir sÃ¼re Ã¶nce 31 yaÅŸÄ±ndaki yapÄ±mcÄ± Noor Alfallah ile aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸ ve ondan Roman adÄ±nda bir erkek evlat sahibi olmuÅŸtu.

Pacino ile Alfallah yollarÄ±nÄ± Ã§oktan ayÄ±rdÄ±. Hatta bugÃ¼ne kadar hep kendisinden daha yaÅŸlÄ± erkeklerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkilerle bilinen Alfallah'Ä±n adÄ± bir sÃ¼redir baÅŸka bir Ã¼nlÃ¼ Bill Maher ile anÄ±lÄ±yor.

Her ne kadar Alfallah, Maher ile sadece yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylese de iddialara gÃ¶re samimiyetleriÂ Al Pacino'yu Ã§ileden Ã§Ä±karmaya yetip de artÄ±yor bile.

'Ä°NKAR EDÄ°YOR AMA ONU HALA SEVÄ°YOR'

"Ben yaÅŸlÄ± insanlarÄ±n bilgeliÄŸini seviyorum" sÃ¶zleriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Noor Alfallah, iki yaÅŸÄ±na gelen oÄŸlunun babasÄ± ve eski sevgilisi Al Pacino ile hala gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bir ortak Ã§ocuklarÄ± olduÄŸu iÃ§in de birbirlerinin hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±kmalarÄ± sÃ¶z konusu bile deÄŸil.

DiÄŸer yandan Alfallah'Ä±n Bill Maher ile samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler vermesi Pacino'nun hoÅŸuna gitmiyor.

Bunun nedeniyle ilgili sÃ¶ylenenlere gelirsek...

Bir kaynak bu konuda ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "Al, her zaman Noor'a karÅŸÄ± hala romantik hisler beslemeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ inkar ediyor. Ama iÅŸin aslÄ±nÄ± herkes biliyor ki Al Pacino hala eski sevgilisini unutamadÄ± ve ona aÅŸÄ±k... DiÄŸer yandan Bill Maher'in Noor'u kendisinden Ã§aldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor."

Â 'YILAN... KUZU POSTUNA BÃœRÃœNMÃœÅž KURT'

Maher'in eski sevgilisi Noor Alfallah'Ä± kendisinden Ã¶ylece uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± Ã¼stelik bunu burnunun dibinde yapmasÄ±nÄ± Al Pacino, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir durum olarak yorumluyor.

Yine kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa kÄ±skanÃ§lÄ±k nÃ¶betleri geÃ§iren Al Pacino'nun Bill Maher'e olan hisleri de tamamen Ã¶fke Ã¼zerine kurulu.

Onu "yÄ±lan" olarak nitelendiriyor. Hatta Bill Maher'in "kuzu postuna bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ bir kurt" olduÄŸunu asla gÃ¼venilmeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Pacino ile Alfallah'Ä±n iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸullarÄ± Roman iki yaÅŸÄ±nda.

NOOR ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° KIRMAK Ä°STEMÄ°YOR

Al Pacino ile Noor Alfallah, 2020'de yakÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°liÅŸkileri 2022'de yÃ¼zeye Ã§Ä±ktÄ±, bir yÄ±l sonra da oÄŸullarÄ± Roman dÃ¼nyaya geldi. Ä°liÅŸkilerini bitirseler de oÄŸullarÄ±nÄ±n mutluluÄŸu iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar.

Pacino da Roman'Ä±n bÃ¼tÃ¼n bakÄ±m giderlerini Ã¼stlenmiÅŸ durumda zaten.

Bu arada zaten yÄ±llar Ã¶nce "Ben evlenilecek kadÄ±n deÄŸilim" diyen Alfallah, ise Al Pacino'yu kÄ±rmak ya da Ã¼zmek istemiyor. Ama diÄŸer yandan da kendi hayatÄ±nÄ± istediÄŸi gibi yaÅŸamayÄ± da amaÃ§lÄ±yor.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re eski sevgililer Al Pacino ile Noor Alfallah'Ä±n durumu o kadar da kolay deÄŸil.

