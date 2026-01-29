×
84 yaşındaki ünlü sunucu spora bile makyaj yapıp gidiyor... 'Salonda erkekler var ne yapayım!'

Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 16:01

Onun gençlik ve güzellik sırları herkes tarafından çok merak ediliyor. Çünkü 84 yaşındaki ünlü sunucu genç kızlara taş çıkartacak bir gençlik enerjisine sahip ve yıllara yenilmeyen güzelliğinin de tamamen doğal olduğunu söylüyor.

Yıllar yılı estetik tartışmalarının ortasında kalan ancak ısrarla yüzüne hiç bıçak değdirmediğini söyleyen televizyonların en ünlü yemek programları sunucusu Martha Stewart elbette herkesi şaşırtan bu halini en başta şanslı genlerine borçlu…

Ancak uzun yıllardır hareketli yaşam tarzından, sağlıklı beslenmekten ve kendine iyi bakmaktan hiç vazgeçmeyen Martha Stewart yaşına aldırmadan her gün spor yapmaya da devam ediyor.

"Her sabah 6:30'da spor salonuna gidiyorum, bu yüzden 6:15'te evden çıkmam gerekiyor" diyen Stewart’ın spor salonuna gitmeden önce yaptığı hazırlık ise şaşırtıcı…

"Alarmımı 5:45'e kuruyorum, bu bana duş almak ve makyaj yapmak, kendim ve şoförüm için kapuçino yapmak için zaman veriyor." diyen Martha Stewart’ın spor salonuna gitmeden önce duş alıp makyaj yapmasının kendince önemli bir sebebi var…

Herkes salondan çıkınca duşunu alıp günün geri kalanı için hazırlanıp makyaj yaparken Martha Stewart öncesinde de hazırlık yapmasının nedenini "Duş almadan asla spor salonuna gitmem. Duş almadan asla hiçbir yere gitmem, hatta evimin ikinci katından bile çıkmam." sözleriyle anlattı.

Milyarder yıldızı aynı zamanda güneş koruyuculu fondöten, allık ve dudak parlatıcısı da dahil olmak üzere, spor yaparken "yeterince" makyaj yaptığını da itiraf etti.

Martha Stewart sözlerine "Ve gerçekten iyi görünüyorum" diye devam ederken "Görünmek zorundayım çünkü spor salonunda erkekler var. Ve beni görebilecek başka insanlar da var ve berbat görünmek istemiyorum." sözleriyle duruma açıklık getirdi.

Martha Stewart geçtiğimiz günlerde “Ben dünyanın en dürüst insanıyım ama estetik ameliyat yaptırmadığımı söylediğimde kimse bana inanmıyor” demişti.

Sıfırdan başladığı kariyerinde girişimciliği, cesareti ve başarılı yatırımlarıyla hızla yükselen ve on yıllar süren televizyon kariyerinden de büyük bir servet edinen Martha Stewart kelimenin tam anlamıyla attığı her adımı paraya çeviren ünlülerden…

Sadece ABD’nin değil dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Martha Stewart yemek programları, yemek ve yaşam kitapları, kendi markası olan ürünlerden sonra kozmetik sektörüne de el attı ve şimdilerde bu cilt bakım ürünlerinin pazarlama işleriyle ilgileniyor.

