84 yaşında ama genç kızlarla yarışıyor… Ünlü sunucu estetik iddialarını yanıtladı

81 yaşında verdiği mayolu pozlarla dergi kapaklarını süsleyen Martha Stewart, bir rekor kırmış, nice güzellere kapı açan ünlü dergi Sports Illustrated’a poz veren en yaşlı isim olarak tarihe geçmişti.

Artık 84 yaşında olan Martha Stewart, görüntüsüyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Televizyon ekranlarının en sevilen yemek programlarını yıllarca sunan, kendi adını bir markaya dönüştürüp sattığı ürünler ve yazdığı kitaplarla milyar dolarlık bir imparatorluk kuran ünlü sunucu estetik söylentilerinden kurtulamıyor.

Martha Stewart, şaşırtıcı derecede genç görünümüyle ilgili devam eden estetik ameliyat söylentilerinin ardındaki gerçeği açıkladı ve “Herkes estetik ameliyat geçirdiğimi iddia ediyor ve ben asla estetik ameliyat geçirmedim” dedi.

Sözlerine “Dünyanın en dürüst insanıyım. Ama eğer sözüme inanmıyorlarsa, bilmiyorum.” diyen Martha Stewart ilerleyen yaşına rağmen bitmeyen enerjisiyle çalışmaya devam ediyor ve bu kez de kendi adını taşıyan güzellik bakım ürünlerini piyasaya sürdü.

84 yaşındaki Stewart, yaklaşık on yıl önce geçirdiği bir yaralanma sonrasında yüzünde onarıcı işlemler yapıldığını kabul etse de bunu estetik ameliyat olarak görmüyor.

“Sabah 7’de Today programında olmam gerekiyordu ve büyük bir kar fırtınası vardı. Karanlık mutfağımda eğilip köpeklerime veda öpücüğü vermek istedim” diye anlattığı kazada yaralanmasına sebep olan Fransız buldoglarından biriydi…

“Fransız buldoglarımdan birine başımı eğdim ve onu korkuttum, o da fırladı” diyen Martha Stewart kopeğinin kendisini ısırmadığı ancak dişinin dudağına çarptığını söyledi.

“Beni ısırmadı. Dudağımı dişime çarptı ve dudağımdan neredeyse burnuma kadar yarıldı ve kanlarım her yere fışkırmaya başladı” diyen ünlü yıldız kar fırtınasının içinden geçerek gitmiş ve hemen ameliyata alınmıştı.

Bir estetik cerrah Martha Stewart’ın perişan olan yüzünü düzeltebilmek için dudağına 16 dikiş atmak zorunda kalmıştı… “Buna estetik ameliyat diyemem, bu bir onarım. Korkunç, korkunç, korkunç bir dudak yırtığıydı… Şimdi görünmüyor bile. Çok iyi iyileştim. Plastik cerrahın yüzümde yaptığı işlem bu kadardı” diyen ünlü sunucu yüzüne başka bir müdahale olmadığında ısrarcı.

Martha Stewart’ın gençlik sırrı ise hem sağlıklı beslenmek hem de çok aktif olmakta saklı. Zaten bütün kariyerini sunduğu yemek programları üzerine inşa eden Martha Stewart yediği şeyleri de kendi bahçesinde yetiştiriyor.

Ünlü sunucu kendini bildi bileli sürekli egzersiz yaptığını, haftanın 5 günü mutlaka çalıştığını, spor yapmıyorsa bile bahçesinde çalışarak mutlaka hareket ettiğini söylüyor. Martha Stewart 84 yaşında genç kızlara taş çıkartacak kadar güzel kalmasının geri kalanını da şanslı genlerine borçlu…