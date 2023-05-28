83 yaşında ölen yıldız şarkıcı Tina Tuner'ın en büyük korkusunu gelini anlattı!

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83 yaşındaki şarkıcının ölüm nedeni, hayatını kaybettikten bir gün sonra menajeri Bernard Doherty tarafından açıklanmıştı. Doherty, yaptığı açıklamada yıldız sanatçının doğal yollardan öldüğünü doğruladı ve “'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında yer alan Kusnacht'taki evinde, geçirdiği uzun bir hastalığın ardından bugün 83 yaşında huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve bir rol modelini de kaybetti." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır yüksek tansiyonla mücadele eden Tina Tuner’ın kanser atlattığı da biliniyordu. Böbrek yetmezliği de yaşayan Turner’a, eşi Erwin Bach, 2017’de kendi böbreğini bağışlamıştı. Tina Turner’ın ölümünün ardından yaşadığı zorlu hayatı ve başından geçen, bir film senaryosunu andıran akılalmaz olaylar da bir kez daha ortaya döküldü. ABD’nin Tennessee eyaletinde fakir bir ailenin kızı olarak doğan Tina Turner 83 yıllık yaşamını sayısız ödüle sahip, dünyanın en büyük müzisyenlerinden biri olarak bitirdi.

Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybederken geride 50 yılı aşkın muazzam başarılarla süslü bir kariyer ve acı dolu bir hayat hikâyesi bıraktı

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Ancak bu dünyadan ’Rock'n Roll'un Kraliçesi' olarak ayrılan Turner’ın hayatı acı dolu ve çok zorlu mücadelelerle geçmişti. Onu müzik dünyasıyla ve sahnelerle tanıştıran müzisyen eşi Ike Turner, Tina Turner’ın bir dünya yıldızı olarak tanınmasının da mimarı oldu. İkilinin usta çırak olarak başladıkları ilişkileri aşk ve evlilikle sonuçlanmıştı. Ike Turner, Tina için hayatının en büyük şansı oldu. Oysa bu ilişki yıllar içinde korkunç bir kâbusa dönecekti.

2007’de, 76 yaşındayken aşırı doz uyuşturucudan ölen Ike Turner, Tina Turner’la 14 yıl süren ilişkileri boyunca ona fiziki ve psikolojik şiddet uyguladı. Onu sürekli baskı ve kontrol altında tutmaya çalışan Ike, Tina Turner’ı sayısız kereler dövmüş, yıldız şarkıcı çoğu zaman maruz kaldığı fiziksel şiddetin izlerini taşıyarak sahneye çıkmak zorunda kalmıştı. Tina Turner, bu ilişki süresince yaşadıklarını yazdığı kitaplara konu etti. Bu korkunç ilişkiyle ilgili detaylar Tina Turner’ın hayatından uyarlanan film ve belgesellere de konu oldu.

Ike Turner, Tina Turner'a yıllarca eziyet etmiş, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamıştı

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Tina Tuner’ın biri müzisyen Raymond Hill’den biri de Ike Turner’dan olmak üzere iki oğlu vardı. Yıldız şarkıcı, Ike Turner’la evlendikten sonra onun diğer ilişkilerinden doğan iki oğlunu da evlat edindi ve onları kendi öz çocuğu gibi büyüttü. Zorlu hayat yolculuğunun sonlarına yaklaşırken Turner çok acı bir biçimde iki öz oğlunu da kendi elleriyle toprağa vermek zorunda kaldı, evlat acısını iki kez tattı. Tina’nın büyük oğlu Raymond Craig Turner, 2018’de, 61 yaşındayken intihar etti. Raymond’ın küçük kardeşi, Tina’nın ikinci çocuğu Ronnie Turner da 2022’de, 62 yaşında kanserden öldü.

Tina Turner’ın ölümünün ardından sanatçı dostları başsağlığı mesajları paylaştı, onunla olan anılarını anlattı ve hakkında az bilinen gerçekleri dünyayla paylaştı. Turner’ın ölümünün ardından konuşan isimler arasında en dikkat çekenlerden biriyse kanserden ölen küçük oğlu Ronnie Turner’ın eşi Afida Turner oldu. Afida ve Ronnie Turner 2007’de evlenmişti ve eşi Ronnie’nin elini kanserden hayatını kaybedene kadar hiç bırakmadı.

Sanatçının 2022'de kanserden ölen oğlu Ronnie Turner ve eşi Afida Turner

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Afida Turner’ın Dialy Mail’e verdiği çarpıcı röportaja göre Tina Turner, Ike Turner’dan doğan oğlunun babasına benzemesinden, onun gibi şiddete meyilli olmasından ve gelininin başına da kendi yaşadıklarının gelmesinden çok kokuyordu. Tina Turner, gelinine sık sık “Onunla birlikte olmak istemeyebilirsin. Bunu anlarım. Korkarım o da babasına benzeyecek” diyordu. Tina Turner, Ike Turner’la olan ilişkisinde çok acılar çekmiş, otobiyografisinde yazdığına göre 1968’de intihar teşebbüsünde bile bulunmuştu.

Rock'n Roll'un Kraliçesi, ömrü boyunca oğlunun da babası Ike Turner’a benzemesinden, onun etkisi altında kalarak aynı şiddet sarmalına yakalanmasından korkmuştu anlaşılan. Kendisi de bir müzisyen olan Fransız asıllı Afida Turner, evliliklerinin başlangıcında, Ronnie Turner’ın, tıpkı annesinin korktuğu gibi sorunlu davranışları olduğunu doğruladı röportajında.

Tina Turner, oğlu Ronnie ve gelini Afida'yla birlikte

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“Başlarda tıpkı babası gibi davranıyordu. Ancak sonradan her şey düzeldi, evliliğimiz yolunda gidiyordu.” dedi Afida Turner. Ve başlangıçta yaşadığı sorunlar yüzünden onunla kalmak istemediğini de itiraf etti. Ronnie Turner da babası Ike gibi alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden büyük sorunlar yaşamış, bu yüzden tutuklanmıştı. Ancak Afida, geçen yıl kaybettiği eşi Ronnie için “Ama o benimle kalmak için çok uğraştı. Aşkımız için içkiyi, uyuşturucuyu bıraktı. Spor yapmaya başlamıştı. Başladığımız noktadan çok iyi bir yerdeydi.” diyor ve küçük oğlunun Tina Turner’ın korktuğu gibi birine dönüşmediğini, tam tersi bir durumda olduğunu ortaya çıkarıyordu.

Turner'ın büyük oğlu Raymond da 2018'de kendi canına kıymıştı

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Dünyanın belki de en büyük acısı olan evlat acısını iki kez tadan Tina Turner için “Artık oğullarına kavuştu. Tek tesellim bu. Üçünün de ruhları huzur bulsun.” diye sonlandırdı sözlerini gelini Afida Turner. Tina Turner, 2018’de intihar eden oğlu Raymond Craig için “Bir anne olarak en büyük acıyı attım. Oğlum trajik şekilde öldüğünde 59 yaşındaydı. Ama benim için her zaman küçük bebeğim olarak kalacak”, 2022’de kanserden ölen oğlu Ronnie Turner için de “Ronnie, sen bu dünyayı çok erken terk ettin. Gözlerimi kapatıyorum ve büyük bir acı içinde seni düşünüyorum canım oğlum” satırlarını kaleme almıştı.