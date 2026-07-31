83 yaşına da gençleşerek girdi… Bu aşk onu hayata bağladı: İlk öpücük 44 yaş küçük sevgilisinden geldi!

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Kimileri bu tükenmeyen gençliğin efsane ismin uzun kariyeri boyunca ortaya koyduğu eserlerden ve muhteşem performanslardan süzülüp geldiğini kimileri de gençlik yıllarından beri kendini kollarına bıraktığı birbirinden güzel aşklara, çok sayıdaki çocuğuna ve içindeki ölmeyen tutkudan kaynaklandığını söylüyor.

Rolling Stones’un solisti, dünya rock ve müzik sahnelerinin “uslanmaz” çocuğu Mick Jagger bir yaşına daha girdi ve yine sanki takvimleri geri çevirmiş gibi görüntü vererek mutluluğu ve enerjisiyle herkesi kıskandırdı.

Mick Jagger'ın yarı yaşındaki nişanlısı Melanie Hamrick, yıldız şarkıcının 83. doğum gününü bir aşk bir de aile fotoğrafı paylaşarak kutladı.

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Efsane isim sekiz çocuk babası ve en küçük çocuğu olan 9 yaşındaki oğlu Deveraux, son sevgilisi Melanie Hamrick’ten doğdu.

Yakın zaman önce çıktıkları bir tatilde çekilen mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Melanie Hamrick nişanlısı Mick Jagger’a "Doğum günün kutlu olsun aşkım!!! Daha fazla macera, kahkaha ve eğlenceye!!” diye seslendi ve gönderisini bolca kalp emojisiyle süsledi.

Melanie Hamrick Aralık 2025'te de oğulları Deveraux'nun 9. doğum gününü kutlarken Instagram'da bir dizi fotoğraf paylaşmış, ailece yaşadıkları mutluluğun kameralara nasıl yansıdığını efsane rock’çının hayranlarına göstermişti.

Mick Jagger ve eski bir balerin olan Melanie Hamrick ilk olarak 2014 yılında tanıştılar. İki yıllık birlikteliğin ardından, rock yıldızı ve eski balerin, Jagger'ın sekizinci çocuğu olan Deveraux'u 2016'da kucaklarına aldılar.

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Yıllar boyunca ikilinin nişanlı olduğuna dair spekülasyonlar olsa da, bu durum Nisan 2025'e kadar doğrulanmadı. Hamrick, Fransız yayın organı Paris Match'e verdiği demeçte Mick Jagger ile "iki veya üç yıldır nişanlı olduklarını" söyledi.

Hamrick ve Jagger oğulları Deveraux Fransa'da yaşıyorlar ancak ABD ve İngiltere’de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki evlerini de sık sık ziyaret ediyorlar.

Mick Jagger’ın en küçük oğlunun yanı sıra, oyuncu Marsha Hunt’tan Karis adında bir kızı, eski eşi Bianca Jagger’dan Jade adında bir kızı, eski eşi Jerry Hall’dan Elizabeth ve Georgia May adında iki kızı ve James ve Gabriel adında iki oğlu daha var. Ayrıca model Luciana Morad Gimenez’den Lucas adında bir oğlu daha bulunuyor.

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Mick Jagger’la tanışmadan önce sadece sanat çevrelerinde tanınan Hamrick, profesyonel kariyerine Washington, DC'deki prestijli Kirov Bale Akademisi'nde beş yıllık eğitimle başlamış ve sonrasında da başarılı bir balerin olmuştu.

New York City'deki Amerikan Bale Tiyatrosu'nda geçirdiği 15 yıllık kariyerinin ardından 2019'da balerinlikten emekli olan güzel yıldız daha sonra da aynı başarısını koreograf olarak sürdürdü.

Melanie Hamrick kendisinden 44 yaş büyük olan nişanlısı Mick Jagger’la büyük yaş farklarının hiç aklına bile gelmediğini söylemiş, “Herkesin bir fikri olacak. Başkalarının fikirlerini düşünürseniz, hayatınızın hangi aşamasında olursanız olun, bir sorunla karşılaşırsınız ve bunu analiz edersiniz” sözleriyle haklarında söylenen kötü sözleri umursamadığının altını çizmişti.