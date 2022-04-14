81 yaşındaki efsane oyuncu, gönlünü 53 yaş genç yapımcıya kaptırdı

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81 YAŞINDAKİ OYUNCUYA 53 YAŞ GENÇ SEVGİLİ

Beyazperdedeki uzun kariyeri boyunca birçok karaktere hayat veren Al Pacino, son günlerde özel hayatıyla gündemde. Bunun nedeni de yeni sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadın. Page Six'in haberine göre 81 yaşındaki Pacino, kendisinden 53 yaş daha genç, 28 yaşındaki Kuveyt asıllı Amerikalı Noor Alfallah ile flört ediyor.

JASON MOMOA, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Al Pacino ile Noor Alfallah, bu hafta içinde ressam Julian Schnabel sergisinin açılışından sonra bir grup arkadaşlarıyla gittikleri yemekte bu fotoğrafı çektirdi. Grupla birlikte olan Jason Momoa'nın sosyal medyadan paylaştığı bu karede Al Pacino ile Noor Alfallah yan yana samimi bir şekilde cep telefonu kamerasına poz veriyor.

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ADI MICK JAGGER İLE AŞK DEDİKODUSUNA DA KARIŞTI

Al Pacino'nun flört ettiği Noor Alfallah gösteri dünyasına da bu dünyanın mensuplarını yakından takip edenlere de tanıdık gelecek bir isim. Genç kadın daha önce 78 yaşındaki müzisyen Mick Jagger, 60 yaşındaki milyarder yatırımcı Nicolas Berggruen flört etmişti. 91 yaşındaki oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood ile romantik ilişki yaşadığı da ileri sürülen Noor Alfallah bunu ise yalanlamıştı. Genç kadın Eastwood'un bir aile dostları olduğunu savunmuştu.

'KENDİSİ DE VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYOR'

Al Pacino ve Noor Alfallah'a yakın kaynaklara göre ikili, pandemi sırasında flört etmeye başladı. Yine aynı kaynaklara göre Pacino ile Alfallah'ın ilişkilerinde de işler yolunda gidiyor. Genç kadının ünlü ve zengin insanlarla romantik ilişki yaşamasıyla ilgili eleştiriler hakkında da yine söz konusu kaynak "Noor kendisi de varlıklı bir aileden geliyor" diye konuştu.

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Noor Alfallah, Beverly Hills'te yaşayan bir TV yapımcısı. Aynı zamanda Sony bünyesindeki Lynda Obst adlı yapım şirketinin de yöneticisi. Yüksek öğrenimini de televizyonculuk alanında yapan Alfallah, yönetmen Bennett Miller ile birçok projede birlikte çalıştı. Aslında mesleki başarılarına rağmen genellikle de ünlü kişilerle yaşadığı aşk ilişkileriyle gündeme geliyor.





2020'DEN BU YANA BİRLİKTE OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Noor Alfallah ile Al Pacino, iddialara göre 2020 yılından bu yana romantik bir ilişki yaşıyorlar. Page Six'in haberinde Al Pacino'nun, İsrailli oyuncu Meital Dohan ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra Alfallah ile birlikte olmaya başladığı ayrıntısı da yer alıyor. Pacino'nun eski sevgilisi olan 42 yaşındaki Dohan, bir İsrail dergisine verdiği demeçte 28 yaşındaki Alfallah'ın Al Pacino ile birlikte olmasına şaşırdığını ifade etti. Dohan "Al Pacino bile olsa, bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor" diye konuştu. Meital Dohan, Al Pacino ile kavgalı ayrıldıklarını ama yine de ona saygı duyduğunu sözlerine ekledi.

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Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncunun 13 yıllık büyük acısı Haberi görüntüle

Al Pacino her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de yine de merak konusu olmaktan kurtulamadı. Ünlü oyuncunun 'gönül defterinde' aralarında Diane Keaton, Penelope Ann Miller ve Kathleen Quinlan'ın da bulunduğu birçok ünlünün ismi yazılı. Al Pacino İsrailli oyuncu Dohan ile birlikte olmadan önce de Arjantinli yıldız Lucila Sola ile aşk yaşamıştı. Bu arada Sola'nın kızı Camilla Morrone'nin "Al Pacino'nun üvey kızı" olarak tanındığını ve son dönemde Leonardo DiCaprio ile flört ettiğini de hatırlatalım.

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D'ANGELO İLE BİRLİKTELİĞİNDEN İKİZLERİ VAR

Al Pacino, çeşitli birlikteliklerinden üç tane çocuk sahibi oldu. Oyuncunun, Beverly D'Angelo ile ilişkisinden 21 yaşında Olivia ve Anton James adında ikizleri bulunuyor. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 32 yaşında Julie adında bir kızı var.