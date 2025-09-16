80 yaşından sonra ilk kez bir ödüle aday gösterilmişti... Başkasına kaptırınca karısını da alıp törenden kaçtı!

Haberin Devamı

Sinema ya da TV söz konusu olduğunda da bu tarz beklentiler değişmez.

Hele böyle birisi 80 yaşını geçmişse ve kariyeri boyunca bu türden yüzlerce törene katılıp kazanmanın zaferini de tatmışsa.

Ama işte her zaman böyle olmuyor... İnsan ne kadar yaş alırsa alsın, geçmişte ne kadar çok başarıya imza atarsa atsın bazen duygularına hakim olamıyor... Kalbi kırılıveriyor birden. İçinden yükselen duyguları kontrol altında tutamıyor ve tepki gösteriyor.

İLK KEZ TV YAPIMINDA ROL ALDI VE ALANINDA İLK ADAYLIĞINI ALDI

Tıpkı yılların oyuncusu Harrison Ford gibi!

Son dönemde kendisi gibi oyuncu olan karısı Calista Flockhart ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle gündemde olan 83 yaşındaki Harrison Ford, 14 Eylül'de yapılan 77'nci Emmy Ödül Töreni'ne damgasını vurdu.

Bir yandan da birçok kişiyi şaşırttı.

Ama herkesin ilk anda düşündüğü gibi kazandığı büyük başarılarla değil...

Bir bakalım neler olduğuna..

Harrison Ford rol aldığı Shrinking adlı yapımla Komedi Dizisi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmişti...

İşin ilginci yıllarını kamera karşısında geçiren, kelimenin tam anlamıyla hayatını bu işe adayan Ford'un ilk Emmy adaylığıydı bu. Diğer yandan Shrinking de onun rol aldığı ilk TV dizisiydi.

Bir başka deyişle ilk dizisiyle alanındaki en önemli ödüllerden birine aday gösterilmişti Harrison Ford.





ÖDÜLÜ KAYBEDİNCE YIKILDI... KARISIYLA BİRLİKTE SALONU TERK ETTİ

Elbette bütün adaylar ve konuklar gibi yanında eşi Calista Flockhart ile birlikte Los Angeles'ta yapılan ödül töreninde yerini aldı.

Kim bilir belki de hayatının olgunluk çağında ilk kez aday olduğu bu ödülü kazanacağını düşünüyordu. Kimse Harrison Ford'un aklından geçeni bilemez.

Ama kazanan açıklandığında Ford, kendi ismi yerine başka bir isim duydu.

Söz konusu ödülü Somebody Somewhere adlı yapımdaki performansıyla 49 yaşındaki Jeff Hiller kazandı.

Bunun üzerine Harrison Ford çok ama çok üzüldü. Çareyi de karısını da yanına alıp salonu terk etmekte buldu. Ama onun bu davranışı kimsenin gözünden kaçmadı.





ONDAN BEKLENEN GECE BİTENE KADAR YERİNDE KALMASIYDI

Çünkü Hollywood'un pırıltılı yüzünün bir parçası olarak ödülü kazansalar da kaybetseler de tüm katılımcılardan ve elbette adaylardan beklenen törenin sonuna kadar salonda kalmaları.

Bunca yıllık kariyerinde sayısız ödül törenine katılan Harrison Ford da bunu bilmesine rağmen salondan ayrıldı.

İşte onun bu davranışı da sosyal medyada gündem oldu.

Bir hayranı "Bu bana ekşi üzüm gibi göründü" diyerek Ford'un rol aldığı Yıldız Savaşları serisine gönderme yaptı: "Han Solo ortalıkta dolanmalıydı."





HAYRANLARI DA EN AZ ONUN KADAR ÜZÜLDÜ

Ama diğer yandan ilk TV yapımında sergilediği performansın bir Emmy Ödülü'nü hak ettiğini savunan çok sayıda hayranı vardı. Bunların çoğu da onun üzüntüsünü paylaştığını ifade etti sosyal medyada.

Bunlardan biri "Bir oyuncu olarak başarabileceği her şeyi başardı. Ama ödülü ondan çalındı" yazarak görüşünü belirtti.

Bir başkası "Harrison Ford'un böyle ödülleri nasıl kaybettiğini anlayamıyorum. Elbette Shrinking, gelmiş geçmiş en iyi TV dizisi değil. Ama Ford'un performansı şimdiye kadarkilerin en iyilerinden biri " diye yazdı.

Dizide Ford'un performansını beğenenlerden biri de "Harrison Ford bugüne kadarki en mükemmel oyunculuklarından birini sergiledi. Onun adına çok üzgünüm" sözleriyle Emmy kazanmasını beklediğini ifade etti.

Bir başka kullanıcı da "Harrison Ford'un kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemesi için zorlayacağız. Ama sonra ona bir ödül bile vermeyeceğiz" diye yazarak tepkisini gösterdi.

Ford'un da aday olduğu ödülü Jeff Hiller kazandı. Bunun üzerine Ford ve karısı Calista Flockhart tören bitmeden salonu terk etti.





EMEKLİ OLMAYI HİÇ DÜŞÜNMÜYOR

Harrison Ford, bir süre önce ilerleyen yaşına rağmen emekli olmayı düşünmediğini söylemişti. Hatta kendisi gibi yaşı ilerleyen oyunculara rol vermeyi sürdürdükleri için kendini şanslı hissettiğini de sözlerine eklemişti.

Harrison Ford, uzun kariyeri boyunca Witness adlı filmle 1985 yılında en iyi yardımcı oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Ama onu kazanamadı.