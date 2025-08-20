×
80 yaşından sonra aşk aramaya çıktı… 'Bana biraz çöpçatanlık yapın'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 07:27

Aslında birçok filmde rol almış ünlü bir oyuncu. Ama onu herkes hâlâ dünyanın gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden birinin dul eşi olarak hatırlıyor.

Kendisi kocasıyla tanıştığında daha sadece 14 yaşındaydı. Elvis Presley ise 24 yaşında bir adamdı.

Aralarındaki yaş farkı çok büyük tartışmalara yol açtı ve gizli gizli görüşmeye devam ettikten sonra Priscilla Presley 17 yaşına geldiğinde evlendiler.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik efsanelerinden birinin eşi olan Priscilla ona bir de ileride tek varisi olarak kalacak bir kız evlat verdi.

Elvis Presley’nin büyük şöhreti, yaşam tarzı ve ihanetler yüzünden 1973'te boşanan çift Elvis Presley ölene kadar dost kalmaya devam ettiler.

Elvis’in ölümünden sonra onun dul eşi ve emaneti olarak görülmeye devam eden Priscilla Presley’nin Hollywood’da uzun yıllar süren bir oyuncuk kariyeri de oldu.

Tek evladı olan kızı Lisa Marie Presley’yi 2023’ün başında kaybeden Priscilla Presley bir yandan Elvis’ten kalan mirası torunuyla birlikte yaşatmaya devam ediyor.

Ancak söylenenlere göre Priscilla Presley’nin yalnızlık canına tak etmiş durumda. 80 yaşındaki yıldız isim hayatına yeni bir aşk katmak istiyor…

Priscilla Presley, temmuz başında eski sevgilisi Nigel Lythgoe ile Kaliforniya, Malibu'da bir akşam yemeği yemiş, restoran çıkışı çekilen fotoğraflarında da oldukça mutlu bir görüntü vermişti.

2006'dan 2009'a kadar sevgili olan eski sevgililer, restorandan birlikte çıkarken fotoğraflandıktan sonra, otoparkta sımsıkı sarıldılar. Ancak bu iki eski dostun yıllar sonra hasret gidermesinden ibaret bir buluşmaydı…

Dedikodu sitelerine düşen haberlere göre Priscilla Presley, kalbini yeniden genç kız gibi çarptıracak bir aşkın peşinde…

Söylenenlere göre Priscilla Presley etrafındakilere flört dünyasına geri döndüğünü haber veriyor ve arkadaşlarından kendisine çöpçatanlık yapmalarını istiyormuş.

Hatta Priscilla Presley’nin özgüven kazanmak için eski erkek arkadaşlarıyla da görüşmeye başladığı konuşuluyor.

Onu tanıyanlar "Priscilla'nın güvenebileceği geniş bir arkadaş çevresi var ve onlardan kendisini yeni birileriyle tanıştırmalarını istedi” diyor. İddialara göre Priscilla Presley tanıdığı mekanlarda akşam yemeklerine çıkıyormuş ve buralarda çoğu zengin, bekar ya da dul erkeklerle tanışıyor…

Elvis ile evliliği 1973'te sona erdikten sonra Priscilla Presley nikah masasına tekrar oturma fikrinden neredeyse vazgeçmiş gibi göründü.

2023’te katıldığı bir etkinlikte "Hiçbir zaman arzum olmadı. Kimse onunla boy ölçüşemezdi” diyen Priscilla Presley yine de aşktan kaçmadı.

Elvis’ten boşandıktan sonra karate eğitmeni Mike Stone, ünlü avukat Robert Kardashian (Kardashian kardeşlerin babası) ve model Michael Edwards da dahil olmak üzere birçok ünlü isimle aşk yaşadı.

Ancak en ciddi ilişkisi yapımcı Marco Garibaldi ile oldu. Çift, 1984 yılında arkadaşları aracılığıyla tanışmış ve 20 yılı aşkın süre birlikte olmuşlardı.

Bu süre zarfında 38 yaşındaki oğulları Navarone Garcia dünyaya geldi. Yolları ise 2006’da ayrıldı.

