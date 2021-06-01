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Haber Giriş: 01.06.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

80 yaşındaki Amerikalı ile evliliği çok konuşulmuştu... Meltem Miraloğlu ticarete atıldı

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80 yaşındaki Amerikalı ile evliliği çok konuşulmuştu... Meltem Miraloğlu ticarete atıldı

“Hayat Devam Ediyor” dizisindeki “Çocuk Gelin” rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li ile evliliği gündeme bomba gibi düşen sonrasında ise eşi ile sorunlar yaşadığı konuşulan Meltem Miraloğlu zor günleri geride bıraktı.

Mardinli olan Meltem Miraloğlu, Amerika'da yöreye özgü bıttım sabunlarının ticaretine başladı.

İlk hamlesi başarıyla sonuçlanan eski oyuncu, eşinin üzerine şirket kurmaya karar verdi.

Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia... Eşi evden attı
Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia... Eşi evden attı

80 yaşındaki Amerikalı ile evliliği çok konuşulmuştu... Meltem Miraloğlu ticarete atıldı


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Meltem Miraloğlu baba dediği kişiyle evlendiMüge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da geçtiğimiz günlerde kendisinden 48 yaş büyük olan Amerika'lı iş insanıyla evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanların ağzı açık kaldı! Canlı yayına bağlanan Onur Akay, bu evliliğin perde arkasını ilk kez anlattı. Akay, Meltem'in önce aynı kişi tarafından evlat edinildiğini sonrasında ise evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Ancak bu kadarıyla da bitmeyen tanışma hikayesindeki diğer detaylar herkesi hayrete düşürdü... İşte Onur Akay'ın olay olacak açıklamaları...
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