80 yaşında ve 42 yıldır aynı adama aşık… ‘Evlenmiş olsak onu boşardım’ diyordu… Bitmeyen aşkın sırrı tutkunun sönmeyen ateşiymiş!

Haberin Devamı

Üstelik 42 yıldır devam eden bu mutlu birliktelikleriyle kendilerine sıcacık bir yuva kurup çocuklarını büyüten ve torun sevmeye başlayan bu efsane çift evlenmeyi akıllarından bile geçirmemiş.





ONLARIN AŞKI GEREK OLMUŞ BİR PERİ MASALINA BENZİYOR

Daha doğrusu gençlik yıllarında sürekli neden evlenmedikleri sorulsa ve bu konuda ikisine de baskı yapılsa bile kendi bildikleri gibi yaşamayı seçmişler.

Zaten yıllar yılı bu soruyla karşılaşmaktan artık biraz sıkılmış gibi görünen Golide Hawn en sonunda cevabı vermiş ve “Eğer evlenseydim onu kesin şimdiye kadar boşamıştım” diyerek sivri diliyle şakayla karışık cevabını da çoktan vermişti…

Haberin Devamı

42 YILDIR ÖLMEYEN AŞKIN BİR SIRRI VAR…

Goldie Hawn, geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında Kurt Russell ile paylaştığı kalıcı tutkunun, 42 yıllık ilişkilerinin başarısında önemli bir rol oynadığını açıkladı.

80 yaşındaki Goldie Hawn ve 74 yaşındaki Kurt Russell’ın 40 seneyi aşkın mutluluklarının sırrı yıllar içinde herkesin merak ettiği bir şey haline geldi.

Goldie Hawn bu soruya son derece net bir cevap vererek "Çünkü ona saygı duyuyorum, çünkü bence o harika bir insan," dedi ve Kurt Russell’la aralarındaki tutkunun gençlik yıllarından beri azalmadığını söyleyerek yatak odalarındaki mutluluğun ilişkilerindeki mutluluğun da sırrı olduğunu söyledi.





“BİZ TUTKUMUZU KAYBETMEDİK, AŞKIN ATEŞİ HÂLÂ YANIYOR”

"Ve bu önemli" diye ekleyen Goldie Hawn "Uzun süreli bir ilişkiniz varsa tutkulu aşıklar olarak kalabilmek çok önemli ve sağlıklıdır. O benim gözümde hâlâ gençlik günlerindeki gibi çekici” diyerek Kurt Russell’a duyduğu çekimi çekinmeden dile döktü.

Haberin Devamı

Çiflerin arasındaki fiziksel yakınlığın da en az duygusal yakınlık kadar önemli olduğunun altını çizen Goldie Hawn 42 yıl süren mutlu ilişkilerinin bir sırrının da “özgürlük” hissi olduğunu söylemişti.





ÖZGÜRLÜĞÜNE ÇOK DÜŞKÜN: EVLENMİŞ OLSAYDIK ONU BOŞARDIM

“Ben her sabah sevdiğim adamın yanında uyandığıma mutlu oluyorum. Bunu istediğim için yapıyorum. Onunla evli olduğum ve buna mecbur olduğum için değil. Onu sevmeye devam ettikçe onunla kalacağım. Eğer evlenmiş olsak bu baskıyla onu çoktan boşardım.”

Goldie Hawn kendini bir kuşa benzetiyor ve Kurt Russell’la olan ilişkisini ve özgürlüğüne olan düşkünlüğünü "Ben bir kuşum. Ve kafesin kapısını açık bırakırsanız, asla dışarı uçamayabilirim. Ama o kapıyı kapatırsanız, özgürlüğüm ve bağımsızlığım için muhtemelen tüm tüylerimi yolarım." sözleriyle anlatıyor.

Haberin Devamı





ASLINDA 60 YIL ÖNCE TANIŞMIŞLARDI

Hollywood’un efsane çifti Russell ve Hawn ilk olarak 1966'da komedi müzikal western filmi "The One and Only, Genuine, Original Family Band"de birlikte rol aldıklarında tanıştılar. O zamanlar Hawn 21, Russell ise 16 yaşındaydı.

Goldie Hawn yıllar sonra ilk tanışmalarında Kurt Russell’ı "sevimli ama çok genç" bulduğunu itiraf etmişti.

Ancak ikilinin ilişkisi, 1983 yapımı "Swing Shift" filminde birlikte rol aldıklarında romantik bir hal aldı. 1987’de romantik komedi "Overboard"da oynadıklarında çoktan birbirlerine deliler gibi aşık olmuşlardı ve çok mutlu bir ilişki yaşıyorlardı.

Haberin Devamı





BİRLİKTE DÖRT ÇOCUK BÜYÜTTÜLER, ŞİMDİ TORUN SEVİYORLAR

1986'da çift, bugün 39 yaşında olan oğulları Wyatt'ı kucaklarına aldı. Russell ayrıca Hawn'ın şarkıcı Bill Hudson (76) ile önceki evliliğinden olan kızı Kate (46) ve oğlu Oliver'ı (49) da nüfusuna aldı ve öz babaları gibi büyüttü.

Kurt Russell’ın ayrıca eski eşi, oyuncu Season Hubley’den de 45 yaşında Boston adında bir oğlu var.

Biri ortak diğerleri de önceki ilişkilerinden doğan dört çocuklarını birlikte büyüten çift şimdi emeklilik günlerinin keyfini torun severek çıkarıyorlar. Ancak ilerleyen yaşlarına rağmen hâlâ oldukça dinç ve enerjik olan çifti sokaklarda el ele gezip köşe başlarında öpüşürken görmek de mümkün…

Haberin Devamı





EVLİLİK İŞİNİ ÇOCUKLARINA DA DANIŞMIŞLAR

Goldie Hawn büyük aşkını böyle anlatırken Kurt Russell da suskun kalmıyor elbette. O da sevdiği kadınla geçirdiği 42 yıl için "Sürekli olarak 'Ne zaman evleneceksiniz? Neden evli değilsiniz?' diye soruluyorduk. Biz de 'Bunun kimin umurunda?' diyorduk. Bizim için evlilik cüzdanı büyük bir fark yaratmayacaktı.” diyerek anlatıyor.

Kurt Russell bu konuyu çocuklarıyla da konuştuklarını söylüyor ve "Çocuklarımıza da bunun umurunda olup olmadığını sorduk. Onlar da umursamıyordu. Biz de umursamamaya devam ettik” diyor.

Usta aktör zaten 42 yılı birlikte devirdiklerini ve artık evli olup olmamalarının hayatlarında hiçbir fark yaratmayacağının da altını çiziyor.