80 yaşında baba olmuştu… Şimdi kızıyla çizgi film izliyor

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Üstelik ilerleyen yaşına rağmen emekli olmaya da hiç niyeti yok.

Bir sinema efsanesi olmasına rağmen 81 yaşında ilk kez bir dizide rol aldı ve son günlerde bu rolüyle adından söz ettiriyor.

Sinemanın efsane ismi Robert De Niro ilerleyen yaşında yeniden baba olma sevincini tatmıştı

ÇALIŞMAKTAN HİÇ GERİ DURMUYOR

Ancak Robert De Niro son zamanlarda en çok geç yaşında yaşadığı babalık sevinci ve küçük kızıyla gündemde.

45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen'den doğan kızı Gia artık 20 aylık olan Robert De Niro babalık macerasını ve yeniden yaşadığı tatlı heyecanları anlattı.

Robert De Niro bir film çekimi sırasında tanıştığı dövüş sanatları ustası kız arkadaşı Tiffany Chen'le uzun süredir birlikte

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81 yaşındaki usta aktör, yeni röportajında küçük kızıyla evde yaşamın nasıl olduğunu ve birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlattı.

BBC’ye röportaj veren Robert De Niro artık izlemesi gerektiği kadar çok film izleyemediğini çünkü bunun yerine sık sık çocuk televizyonu izlediğini itiraf etti.

De Niro'nun kızı Gia artık 20 aylık oldu

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KIZIYLA ÇİZGİ FİLM İZLİYOR

Kızıyla izlediği çizgi filmlerdeki karakterleri anlatan efsane isim “The Wiggles ve Bayan Rachel'ı görmeye başlayana kadar onları tanımıyordum. Kızım onları izlemeye bayılıyor... Ama harikalar” dedi.

Çocuklarına iyi bir baba olmak için elinden geleni yaptığını söyleyen De Niro kalabalık ve “karışık” bir ailesi olduğunu ve her bir çocuğunun kendisini anlatırken farklı şeyler söyleyeceğini de kabul ediyor.

Kızıyla geçirdiği anlar usta aktör için en büyük mutluluklardan biri oldu

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YEDİ ÇOCUĞU VE TORUNLARI VAR

Robert De Niro’nun en küçük kızıyla birlikte toplamda 7 çocuğu var: Eski eşi Diahnne Abbott'tan 56 yaşındaki Drena ve 47 yaşındaki Raphael, eski eşi Grace Hightower'dan 25 yaşındaki Elliot ve 12 yaşındaki Helen ve eski kız arkadaşı Toukie Smith'ten 28 yaşındaki ikizleri Aaron ve Julian.

Şimdilerde en büyük keyfi ise 20 aylık olan kızı Gia’yla vakit geçirmek.

De Niro'nun 12 yaşındaki kızı Helen

SABAH İŞLERİ ONA AİT

Sabahları erken kalktığı için kızını biberonla beslemek onun görevi.

“O kadar sevimli bir bebek ki. Çok tatlı. Ona baktığımda diğer her şey uçup gidiyor. Bu yüzden sadece o anda onunla birlikte olmak büyük bir keyif ve rahatlama” diyerek anlattığı Gia’yla vakit geçirmekten diğer çocuklarının da çok hoşlandığını söylüyor.

Robert De Niro'nun eski eşi Diahnne Abbott ve şu an 56 yaşında olan kızı Drena