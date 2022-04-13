8 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı... Gizemli sarışın

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RAHATSIZ OLDU

Oyuncu Fırat Tanış, kız arkadaşıyla Etiler’de görüntülendi.

“Aziz” dizisinde rol alan Fırat Tanış, iki ay önce eşi Kübra Tanış ile boşanmıştı. 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran oyuncu, önceki gün sarışın bir kadınla Etiler’de görüntülendi. Bir mekandan çıkan Tanış ve arkadaşı, fotoğraf çekildiğini fark edince rahatsız oldu. Soruları yanıtsız bırakan ikili, daha sonra cadde üzerinde bulunan bir binaya girdi. (Behlül AYDIN)

Fırat Tanış, kızının annesi Kübra Tanış'tan şubat ayında boşanmıştı...

ÇOCUĞUMU ÇEKMEYİN

Öykü Karayel, önceki gün oğlu Roman ile Akmerkez’de görüntülendi.

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Roman’ı çocuk eğlence merkezine götüren oyuncu, oğluyla eğlenceli an

lar yaşadı. Muhabirleri fark eden Karayel, “Arkadaşlar oğlumu çekmenizi istemiyorum. Çocuğumu çekmeyin, anlayış gösterin” dedi. (Deniz BOY)

ÇEKİMLER ZORLADI

Aleyna Tilki, önceki gün Etiler’de görüntülendi. 15 Nisan’da çıkacak İngilizce şarkısı “Take It or Leave It”e klip çeken şarkıcı, set sonrası yemek için soluğu Da Mario’da aldı.

Yorgun olduğunu ifade eden Tilki, “Zor bir klipti. Hem profesyonel olması hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. Bu durum bizi zorladı ama çok güzel oldu. Çok heyecanlıyım, az kaldı” dedi. (Behlül AYDIN)

BATTANİYEMİ GİYDİM

Rol aldığı “Çocuklar Duymasın” dizisiyle ünlenen Furkan Kızılay önceki gün Maslak’taydı.

Maslak Pilavcısı’na girerken objektife takılan ünlü oyuncu, “Battaniyemi giyip, yemek yemeye geldim” dedi. (Deniz BOY)

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EL ELE ALIŞVERİŞ

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Özdemir, “Set sonrası birkaç eksiğimiz için alışveriş yapmaya geldik. Her şey yolunda çok şükür” dedi. Çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Sevgililer daha sonra el ele özel araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

EŞİYLE NİKAH TAZELEYECEK

Bircan Bali önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Bali, kızı Saygı’nın avukat babası Ömer Gezen’le sanıldığı gibi geçtiğimiz yıl boşanmadığını açıkladı: “Eşimle anlaşmalı bir boşanma gerçekleştirdiğimizi sanıyordum. Fakat eşim, 15 gün içerisinde boşanma dilekçesini imzalamamış. Yani aslında bizim nikâhımız düşmemiş. Boşanmadık ama yazın barışma nikâhı tazeleyeceğiz.”