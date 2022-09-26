Mert Fırat 8 milyon liraya ‘spor yaptıracak’

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Oyuncu Mert Fırat, kurucu ortağı olduğu DasDas’ın gösterdiği büyümeyle ticarette de başarılı olduğunu kanıtladı. Fırat, şimdi bir tutkusunun daha peşinden gidiyor ve spor merkezi kuruyor. Kendi spor hocası Kazım Tülbentçi’yle birlikte bir spor-yaşam merkezini hayata geçirmek için gün sayan Fırat, yine DasDas’ta olduğu gibi alışılmışın dışına çıkıyor.

8 milyon TL’ye mâl olan “Alive Sports Arena” isimli merkez, sadece spor salonu değil. İçinde sağlıklı beslenme imkânı sunan kafesinin yanı sıra fizyoterapi merkezi de olacak.



15 Ekim’de kapılarını açacak olan 1200 metrekarelik “Alive Sports Arena”, Akatlar’daki No1903 Etiler’in içinde yer alacak.

Yıllara meydan okuyor

Cemiyet hayatının ünlü ismi Mine Kalpakçıoğlu, sportif kişiliğiyle tanınıyor. Her türlü spora yatkın olan Kalpakçıoğlu, formunu da düzenli spora borçlu. Hafta sonu bile sporunu aksatmayan ünlü işkadını, cumartesi sabahını hocası Orhan Yılmaz ile birlikte egzersize ayırdı. Bu anlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Kalpakçıoğlu, genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

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New York’ta büyük başarı

Hayatına New York’ta devam eden genç modacı Peyman Umay, ‘Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı’ ödülüne layık görüldü. FashionGroup International tarafından New York’ta düzenlenen ve modanın ‘Altın Küresi’ sayılan törende, Peyman Umay “FGI Rising Star” ödülünün kazananı oldu. Yeni koleksiyonu “PEYMAN UMAY R-T-W” ile Amerika ve Meksika’da modaseverlerin gönlünde taht kuran genç modacı, aldığı ödülle ülkemizi gururlandırdı.

Görkemli kutlama

Uzun yıllardır güzellik ve kozmetik sektöründe bulunan iş insanı Burcu Güzel Davud’un kurucusu olduğu Chic Nail Beauty and Cosmetic, beşinci yılını Şerefiye Sarnıcı’nda verilen davetle kutladı. Davud, yaptığı konuşmada konuklara teşekkür ederken bir de müjde verdi ve Chic Nail Beauty and Cosmetic’in üretimini artık Türkiye’de gerçekleştireceğini söyledi. Geceye medya, magazin ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

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