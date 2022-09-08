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79'uncu Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

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#79'Uncu Venedik Film Festivali#The Son#Kırmızı Halıda Evlilik Teklifi
79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 16:02

Bu yıl 79'uncu kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nin bugüne kadar en çok konuşulan olayı Don't Worry Darling filminin galasında Harry Styles'ın rol arkadaşı Chris Pine'ın bacaklarına doğru yönelttiği "tükürük" hareketi oldu. Son birkaç gündür çok konuşulan bu olaya yine aynı galanın kırmızı halısında Styles'ın hem filmin yönetmeni hem de sevgilisi olan Olivia Wilde'ın yanında durmaması da eklendi. Fakat bu kez Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısı dün gece beklenmedik mutlu bir olaya tanıklık yaptı.

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İKİ GENÇ SEVGİLİNİN NİŞAN MUTLULUĞU
Yönetmenliğini Florian Zeller'ın üstlendiği The Son (Oğul) filminin galasında kırmızı halıda bir evlilik teklifi yaşandı. Bu beklenmedik olay, kahramanlarının, filmin oyuncularını bile gölgede bırakmasına neden oldu. Bu mutlu olayın kahramanları ise bir süredir birlikte olan iki TV ünlüsü Alessandro Basciano ile Sophie Codegoni'ydi.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

GALANIN KONUKLARI DA BU MUTLULUĞA TANIK OLDU
İki genç ekran yüzü, Basciano ile Codegoni, birlikte kamera karşısına geçtikleri Big Brother VIP 6 ile tanındılar. O programda tanışan iki genç sonra da ayrılmaz hale geldiler. 79'uncu Venedik Film Festivali'nde konuk oldukları The Son filminin kırmızı halısında da mutluluklarını çok sayıda tanıkla paylaştı.

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79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

ELİNİ KALBİNİN ÜZERİNE KOYDU VE TEKLİF ETTİ
Genç çift; kırmızı halıya birlikte adım attı. Her ikisi de siyah giysi tercih etmiş olan çift bir yandan fotoğrafçılara poz verirden Alessandro Basciano bir anda sevgilisi Sophie Codegoni'nin önünde yere diz çöktü. Elini kalbinin üzerine koydu ve evlenme teklifini gerçekleştirdi.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

TEKTAŞI PARMAĞINA TAKTI
Bunun ardından Sophie Codegone de sevgilisinin karşısında yere diz çöktü. Basciona, sonra kutunun içinde getirdiği tektaş yüzüğü sevgilisinin parmağına taktı. Çift, bu mutlu anı fotoğrafçıların ve kameraların karşısında bir tutkulu öpücükle taçlandırdı.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Sonra çift ayağa kalktı ve birbirlerine sarılarak poz verdi. Sophie Codegoni, sevgilisinin kendisine dakikalar önce hediye ettiği tektaş yüzüğü de kameralara gösterdi.

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79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

ERKEN YAŞTA ANNE OLMAK İSTİYOR
Genç yıldız Codegoni, bir süre önce verdiği röportajda "Her zaman anne olmak için bir eğilimim vardı. Kardeşim Ricky'yi ben büyüttüm. Annem beni çok genç yaşında dünyaya getirdi. Ben de en fazla iki yıl içinde bebek sahibi olmak istiyorum. Bunu da Alessandro ile konuşuyoruz" demişti. 

2019 YILINDA CANNES FİLM FESTİVALİ DE BİR EVLENME TEKLİFİNE TANIKLIK ETMİŞTİ: Bu tür bir kırmızı halıda evlilik teklifi 2019 yılında Cannes Film Festivali'nde de yaşanmıştı. 72'inci Cannes Film Festivali'nin galasında kırmızı halıda yürüyen 63 yaşındaki Yunan milyoner, gece kulübü sahibi Milos Kant, 25 yaşındaki Portekizli sevgilisi Marguerite Aranha'nın önünde diz çöküp yüzük hediye ederek ona evlenme teklif etmişti.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

FİLM EKİBİ KIRMIZI HALIDA
Alessandro Basciano ile Sophie Codegoni'nin nişanıyla renklenen The Son adlı filme gelirsek... Florian Zeller'ın hem yönettiği hem de senaryosuna Christopher Hampton ile birlikte imza attığı filmin ünlülerden oluşan bir kadrosu var. Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony Hopkins, Vanessa Kirby'nin de aralarında bulunduğu bir kadro filmde kamera karşısına geçti. The Son, işlerine gömülmüş bir adam olan Peter ile sevgilisi Bethn'in öyküsü üzerine kurulu. Fakat Peter'ın eski eşi Kate, yetişme çağındaki çocuğuyla ortaya çıkınca çiftin düzenli hayatı da bir sarsıntı geçirir. İşte The Son filminin galasından objektiflere yansıyan görüntüler.

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79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Filmin başrol oyuncularından Laura Dern, pırıltılı bir elbiseyle galaya katıldı.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

The Son'ın diğer başrol oyuncusu Hugh Jackman'a eşi Deborra Lee Furnes eşlik etti.

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79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Vanessa Kirby de filmin oyuncularından. Kirby, gala için açık renk bir gece elbisesi tercih etti.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Filmin genç oyuncusu Seth McGrath tepeden tırnağa açık renk giyindi.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Galanın konuklarından biri Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson oldu. Boşanmasına rağmen York Düşesi olarak anılan Ferguson, koyu yeşil bir kıyafet giydi.

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Model Sara Sampaio, zarif bir görüntü sergiledi.

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Natasha Poly de galanın konuğu olan modellerden biriydi.

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Elisabeta Gregoraci'nin siyah şıklığı.

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Aida Yespica da siyah tercih etti.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Jasmine Sanders de gecenin ağırlıklı rengi siyahı giydi. 

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

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Daniela de Jesus Cosio pembe tercih etti.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Marzia Peragine de meslektaşı ile hemen hemen aynı tonda bir elbise giydi.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Gloria Patricia uçuk renkli kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı. 

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Sara Croce, turkuaz rengini seçti.

79uncu Venedik Film Festivalinde kırmızı halıda evlilik teklifi: Yere diz çöktü, elini kalbine koydu ve tek taşı taktı

Soleil Sorge pırıltılar içinde.

 

 

 

 

 

 

 

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#79'Uncu Venedik Film Festivali#The Son#Kırmızı Halıda Evlilik Teklifi

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