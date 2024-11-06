×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ölene kadar yatağının altındaki kutusunda saklamış... 77 yıl önceki muhteşem düğünden kalan pasta satıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe Elizabeth#Prens Philip#İngiliz Kraliyet Ailesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 16:03

Geleceğin Kraliçesi Elizabeth ve Prens Philip 'in tam 77 yıl önceki düğünlerinden kalma bir dilim düğün pastası, açık arttırmada beklenen değerinin dört katından fazlasına satıldı.

Haberin Devamı

BBC'de yer alan habere göre, bir yatağın altında bavul içinde bulunan meyveli pasta, 650 dolar civarında bir fiyata satılması beklenirken 2,800 doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

Ölene kadar yatağının altındaki kutusunda saklamış... 77 yıl önceki muhteşem düğünden kalan pasta satıldı

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in düğünlerinde kestikleri ve sonradan davetlilere ikram edilen orijinal pasta, Edinburgh kentindeki Holyroodhouse Sarayı'nın kahyası olan Marion Polson'ın hediyesiydi.

Bu pasta dönemin İngiltere Prensesi Elizabeth ve Prens Philip'in 20 Kasım 1947'deki düğününde 2.000 konuğa servis edilmişti.

Ölene kadar yatağının altındaki kutusunda saklamış... 77 yıl önceki muhteşem düğünden kalan pasta satıldı
Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in 77 yıl önceki düğünlerinde yenen pastadan kalan son dilim açık artırmada satıldı

Haberin Devamı

Pastayı açık artırmaya Çin'den telefonla katılan birine satıldığı ortaya çıktı. Ancak bu kişinin adı gizli tutuldu.

Müzayede evi Reeman Dansie'den James Grinter, “Bu küçük gibi görünen keşif, görkemli pastanın küçük bir zaman kapsülü” dedi.

Ölene kadar yatağının altındaki kutusunda saklamış... 77 yıl önceki muhteşem düğünden kalan pasta satıldı
Pastadan kalan son bir dilimi Elizabeth pastayı yapıp düğün için kendisine hediye eden kahyaya özel bir kutunun içinde vermiş, yanına da bir teşekkür mektubu iliştirmişti

Dünyanın o dönemli en gözde çifti Elizabeth ve Philip’e düğünlerinden “keyifli” bir servis yaptıktan sonra, Polson'a hediyesi için teşekkür olarak pastadan bir dilim verildi.

Pastayı 1980'lerdeki ölümüne kadar saklayan Polson, pastayı diğer eşyalarıyla birlikte bir yatağın altında saklıyordu.

Ölene kadar yatağının altındaki kutusunda saklamış... 77 yıl önceki muhteşem düğünden kalan pasta satıldı
Pasta dilimi Polson'ın yatağının altında diğer eşyalarıyla birlikte bulundu

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi…Yıllar sonra bir ilk olacak… Çiçekli elbiselerini çıkarıp üniforma giyecek… Kraliyet üyesinin zarif üyesi askerliğe gönül verdi… Haberi görüntüle

Pasta dilimi bulunduğunda hala orijinal sunum kutusundaydı ve yanında Kraliçe Elizabeth'ten gelen, düğün günüyle aynı ay olan Kasım 1947 tarihli bir mektup da vardı.

Geleceğin Kraliçesi mektubunda, “Kocam ve ben, bize böylesine güzel bir düğün hediyesi verdiğinizi bilmekten çok duygulandık” diye yazmıştı.

Ölene kadar yatağının altındaki kutusunda saklamış... 77 yıl önceki muhteşem düğünden kalan pasta satıldı
Yunanistan ve Danimarka Prensiyken İngiltere Prensesi Elizabeth’le evlenen Prens Philip Nisan 2021’de 99 yaşında hayatını kaybetmişti…

Prenses Elizabeth mektubunu “İkimiz de tatlı servisinden büyülendik. Farklı çiçekler ve güzel renklendirme, eminim ki onu gören herkes tarafından çok beğenildi.” sözleriyle bitirmişti.

Haberin Devamı

Çiftin düğün pastası dokuz metre boyunda, dört kat yüksekliğinde ve tam 500 kilo ağırlığındaydı.

Ölene kadar yatağının altındaki kutusunda saklamış... 77 yıl önceki muhteşem düğünden kalan pasta satıldı
Kraliçe Elizabeth'in sağlığı 74 yıl boyunca aynı yastığa baş koyup büyük zorlukları birlikte aştığı eşi Philip'i kaybettikten sonra giderek bozuldu... Elizabeth de eşi Philp'ten bir yıl sonra, Eylül 2022'de 96 yaşında hayatını kaybetti

Polson'ın ailesi bu yılın başlarında Reeman Dansie ile temasa geçti ve Grinter, Polson'ın pasta diliminin “eksiksiz olarak” satılan ilk parça olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın‘Annem son nefesini en sevdiği yerde verdi’ demişti… Eski başbakandan çok konuşulacak yeni iddia: Kraliçe Elizabeth kemik kanserinden öldü‘Annem son nefesini en sevdiği yerde verdi’ demişti… Eski başbakandan çok konuşulacak yeni iddia: Kraliçe Elizabeth kemik kanserinden öldü!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe Elizabeth#Prens Philip#İngiliz Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!