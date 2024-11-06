Ölene kadar yatağının altındaki kutusunda saklamış... 77 yıl önceki muhteşem düğünden kalan pasta satıldı!

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BBC'de yer alan habere göre, bir yatağın altında bavul içinde bulunan meyveli pasta, 650 dolar civarında bir fiyata satılması beklenirken 2,800 doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in düğünlerinde kestikleri ve sonradan davetlilere ikram edilen orijinal pasta, Edinburgh kentindeki Holyroodhouse Sarayı'nın kahyası olan Marion Polson'ın hediyesiydi.

Bu pasta dönemin İngiltere Prensesi Elizabeth ve Prens Philip'in 20 Kasım 1947'deki düğününde 2.000 konuğa servis edilmişti.

Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in 77 yıl önceki düğünlerinde yenen pastadan kalan son dilim açık artırmada satıldı

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Pastayı açık artırmaya Çin'den telefonla katılan birine satıldığı ortaya çıktı. Ancak bu kişinin adı gizli tutuldu.

Müzayede evi Reeman Dansie'den James Grinter, “Bu küçük gibi görünen keşif, görkemli pastanın küçük bir zaman kapsülü” dedi.

Pastadan kalan son bir dilimi Elizabeth pastayı yapıp düğün için kendisine hediye eden kahyaya özel bir kutunun içinde vermiş, yanına da bir teşekkür mektubu iliştirmişti

Dünyanın o dönemli en gözde çifti Elizabeth ve Philip’e düğünlerinden “keyifli” bir servis yaptıktan sonra, Polson'a hediyesi için teşekkür olarak pastadan bir dilim verildi.

Pastayı 1980'lerdeki ölümüne kadar saklayan Polson, pastayı diğer eşyalarıyla birlikte bir yatağın altında saklıyordu.

Pasta dilimi Polson'ın yatağının altında diğer eşyalarıyla birlikte bulundu

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Pasta dilimi bulunduğunda hala orijinal sunum kutusundaydı ve yanında Kraliçe Elizabeth'ten gelen, düğün günüyle aynı ay olan Kasım 1947 tarihli bir mektup da vardı.

Geleceğin Kraliçesi mektubunda, “Kocam ve ben, bize böylesine güzel bir düğün hediyesi verdiğinizi bilmekten çok duygulandık” diye yazmıştı.

Yunanistan ve Danimarka Prensiyken İngiltere Prensesi Elizabeth’le evlenen Prens Philip Nisan 2021’de 99 yaşında hayatını kaybetmişti…

Prenses Elizabeth mektubunu “İkimiz de tatlı servisinden büyülendik. Farklı çiçekler ve güzel renklendirme, eminim ki onu gören herkes tarafından çok beğenildi.” sözleriyle bitirmişti.

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Çiftin düğün pastası dokuz metre boyunda, dört kat yüksekliğinde ve tam 500 kilo ağırlığındaydı.

Kraliçe Elizabeth'in sağlığı 74 yıl boyunca aynı yastığa baş koyup büyük zorlukları birlikte aştığı eşi Philip'i kaybettikten sonra giderek bozuldu... Elizabeth de eşi Philp'ten bir yıl sonra, Eylül 2022'de 96 yaşında hayatını kaybetti

Polson'ın ailesi bu yılın başlarında Reeman Dansie ile temasa geçti ve Grinter, Polson'ın pasta diliminin “eksiksiz olarak” satılan ilk parça olduğunu söyledi.