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Haber Giriş: 06.05.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

75 milyon dolarlık evde lansman partisi

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
75 milyon dolarlık evde lansman partisi

4 yıl önce Los Angeles’a taşınan ve burada bir inşaat şirketi kuran Adnan Şen, Beverly Hills’te yaptırdığı 75 milyon dolarlık ultra lüks eviyle adından söz ettirmişti. Evi tanıtmak için kolları sıvayan Begüm Şen, evde Armani için bir lansman partisi verdi

Amerika’nın en popüler emlak şirketlerinden The Oppenheim Group’un 75 milyon dolara satışa çıkardığı eve hala bir alıcı çıkmadı. Ancak bu süreçte Adnan Şen’ın eşi Begüm Şen de boş durmadı ve evin tanıtımı bir davet düzenledi. Giorgio Armani’nin yeni koleksiyonu için verilen lansman partisine ev sahipliği yapan Begüm Şen, dostlarını ağırlarken hem markanın tanıtımını yaptı hem de evi gezdirdi.

75 milyon dolarlık evde lansman partisi
Konuklar arasında bir süredir Amerika’da bulunan Ebru Şallı da vardı. Begüm Şen’le hasret gideren Ebru Şallı, lansman partisinden detayları sosyal medya hesabında paylaştı.

75 milyon dolarlık evde lansman partisi

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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