75 milyon dolarlık evde lansman partisi

Amerika’nın en popüler emlak şirketlerinden The Oppenheim Group’un 75 milyon dolara satışa çıkardığı eve hala bir alıcı çıkmadı. Ancak bu süreçte Adnan Şen’ın eşi Begüm Şen de boş durmadı ve evin tanıtımı bir davet düzenledi. Giorgio Armani’nin yeni koleksiyonu için verilen lansman partisine ev sahipliği yapan Begüm Şen, dostlarını ağırlarken hem markanın tanıtımını yaptı hem de evi gezdirdi.

Konuklar arasında bir süredir Amerika’da bulunan Ebru Şallı da vardı. Begüm Şen’le hasret gideren Ebru Şallı, lansman partisinden detayları sosyal medya hesabında paylaştı.

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