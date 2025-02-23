74 yaşında podyuma çıkmıştı… Gençlik sırrı 'sonbaharda' gelen aşk!

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Hatta ünlü yıldız bu konuda o kadar iddialı ki geçtiğimiz günlerde özel bir defilede podyuma bile çıktı.

Değme mankenlere taş çıkartan enerjisi ve güzelliğiyle adından çok söz ettiren bu 74 yaşındaki efsane isim Jane Seymour’dan başkası değildi…

Bir dönemin en büyük yıldızlarından olan Jane Seymour'un 74 yaşında sergilediği güzelliği ve formu merak konusu... Usta oyuncu ise aslında bu konuda çok özel bir şey yapmadan böyle görünebildiğini söylüyor

Bu gençlik enerjisinin sırrı ünlü oyuncunun Malibu sahilindeki evinde çok sağlıklı bir yaşam sürdürmesi. Bunu sağlamak için de mutlaka beş önemli alışkanlığından vazgeçmiyor.

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Bunlar arasında diyet yapmamak, sağlıklı şeyler yemek, atıştırmalık olarak kuruyemiş yemek ve egzersiz yaparken hafif ağırlıklar kaldırmak var.

Geçtiğimiz günlerde New York moda Haftası'nda podyuma çıkarak adından çok söz ettirmişti

Ortağı olduğu bir sağlıklı yaşam markasının ürettiği “iksirden” de içtiğini söyleyen Jane Seymour’un en büyük sırrı ise aslında bambaşka bir şey.

"Çok yalnızdım. Dostlarım bana bir erkek arkadaş bulmam gerektiğini söyledi. Ben de yaşım 70’i geçti. Böyle bir şey yapacağımı sanmıyorum. Benim erkeklerle işim bitti”

Sadece sağlıklı beslenerek ve çok ağır olmayan egzersizler yaparak dinçleşen Jane Seymour aslında sahip olduğu ışıltıyı başka bir şeye borçlu...

Ünlü oyuncu bu sözleri söylemiş sonra da gerçekten hiç beklemediği bir şekilde aşka düşmüştü.

2023’ten beri müzisyen John Zambetti’yle aşk yaşayan Jane Seymour ömrünün sonbaharında yaşamaya başladığı bu aşkla birlikte adeta yeniden doğmuş gibi oldu.

Beklemediği bir anda karşısına çıkan büyük aşk efsane ismi hayata yeniden bağladı ve onu çok mutlu ederek gençleştirdi

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Oğullarının uzun süredir arkada olduğunu fark eden sonra da birkaç randevuya çıkıp aralarında bir aşk doğup doğmayacağını denemek isteyen ikili o zamandan beri birlikte.

Jane Seymour daha önce dört evlilik yapmışken John Zambetti ise 43 yıllık eşi ölene kadar ona sadık kalmış.

Hem bir doktor hem de müzisyen olan sevgilisi Jane Seymour'a aşk şarkıları da besteliyor

Aynı zamanda bir doktor da olan, bir yandan da şarkılar söyleyip konserler veren sevgilisi için “O en harika, sevgi dolu, olağanüstü adam. O bir acil servis doktoru, çok becerikli. Ve son 60 yıldır Walter Egan ile birlikte The Malibooz adında bir rock grubu var” diyen Jane Seymour sevdiği adamı bulmasına vesile olduğu için çocuklarına da teşekkür ediyor.

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Gözden Kaçmasın Yıldız oyuncunun yaşını duyan inanamıyor: Jane Seymour daha genç görünmek için kullandığı hileyi açıkladı Haberi görüntüle

ÇOCUKLARI SAYESİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Zambetti 2023 yılında verdiği bir röportajda “Bizi çocuklarımız bir araya getirdi, bu yüzden çocuklarımızın kiminle birlikte olduğumuzu onaylamaması konusunda kesinlikle endişelenmemize gerek yok. Onunla birlikte olduğum için çok şanslıyım” diyerek Jane Seymour’la birlikteliğinden çok mutlu olduğunu söylüyor.

Jane Seymour için hayatına giren bu aşk ona şimdiye kadarki ömründe gördüğü en mulu günleri yaşatıyor

Seymour, sevgilisi Zambetti’nin kendisine aşk şarkıları bile yazdığını söylerken “Hayatımın birçok açıdan en güzel zamanlarını geçiriyorum” demeyi de ihmal etmiyor.

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Dört kez evlenen Jane Seymour’un 41 yaşında Katherine ve 38 yaşında Sean Flynn ve 27 yaşında John ve Kristopher adında ikizleri var.

Ünlü aşıklar birbirlerinin aileleriyle de çoktan tanışmış ve kaynaşmış durumdalar