74 yaşında podyuma çıkmıştı… Gençlik sırrı 'sonbaharda' gelen aşk!

Güncelleme Tarihi:
Hatta ünlü yıldız bu konuda o kadar iddialı ki geçtiğimiz günlerde özel bir defilede podyuma bile çıktı.
Değme mankenlere taş çıkartan enerjisi ve güzelliğiyle adından çok söz ettiren bu 74 yaşındaki efsane isim Jane Seymour’dan başkası değildi…
Bu gençlik enerjisinin sırrı ünlü oyuncunun Malibu sahilindeki evinde çok sağlıklı bir yaşam sürdürmesi. Bunu sağlamak için de mutlaka beş önemli alışkanlığından vazgeçmiyor.
Bunlar arasında diyet yapmamak, sağlıklı şeyler yemek, atıştırmalık olarak kuruyemiş yemek ve egzersiz yaparken hafif ağırlıklar kaldırmak var.
Ortağı olduğu bir sağlıklı yaşam markasının ürettiği “iksirden” de içtiğini söyleyen Jane Seymour’un en büyük sırrı ise aslında bambaşka bir şey.
"Çok yalnızdım. Dostlarım bana bir erkek arkadaş bulmam gerektiğini söyledi. Ben de yaşım 70’i geçti. Böyle bir şey yapacağımı sanmıyorum. Benim erkeklerle işim bitti”
Ünlü oyuncu bu sözleri söylemiş sonra da gerçekten hiç beklemediği bir şekilde aşka düşmüştü.
2023’ten beri müzisyen John Zambetti’yle aşk yaşayan Jane Seymour ömrünün sonbaharında yaşamaya başladığı bu aşkla birlikte adeta yeniden doğmuş gibi oldu.
Oğullarının uzun süredir arkada olduğunu fark eden sonra da birkaç randevuya çıkıp aralarında bir aşk doğup doğmayacağını denemek isteyen ikili o zamandan beri birlikte.
Jane Seymour daha önce dört evlilik yapmışken John Zambetti ise 43 yıllık eşi ölene kadar ona sadık kalmış.
Aynı zamanda bir doktor da olan, bir yandan da şarkılar söyleyip konserler veren sevgilisi için “O en harika, sevgi dolu, olağanüstü adam. O bir acil servis doktoru, çok becerikli. Ve son 60 yıldır Walter Egan ile birlikte The Malibooz adında bir rock grubu var” diyen Jane Seymour sevdiği adamı bulmasına vesile olduğu için çocuklarına da teşekkür ediyor.
ÇOCUKLARI SAYESİNDE BİR ARAYA GELDİLER
Zambetti 2023 yılında verdiği bir röportajda “Bizi çocuklarımız bir araya getirdi, bu yüzden çocuklarımızın kiminle birlikte olduğumuzu onaylamaması konusunda kesinlikle endişelenmemize gerek yok. Onunla birlikte olduğum için çok şanslıyım” diyerek Jane Seymour’la birlikteliğinden çok mutlu olduğunu söylüyor.
Seymour, sevgilisi Zambetti’nin kendisine aşk şarkıları bile yazdığını söylerken “Hayatımın birçok açıdan en güzel zamanlarını geçiriyorum” demeyi de ihmal etmiyor.
Dört kez evlenen Jane Seymour’un 41 yaşında Katherine ve 38 yaşında Sean Flynn ve 27 yaşında John ve Kristopher adında ikizleri var.