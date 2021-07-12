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Foto:AP
Haber Giriş: 12.07.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

74. Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid'in "altın akciğer" kolyesi damga vurdu

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74. Cannes Film Festivali'ne Bella Hadid'in "altın akciğer" kolyesi damga vurdu

74. Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü manken Bella Hadid'in kırmızı halıda taktığı Schiaparelli imzalı "altın akciğer" temalı kolyesi moda dünyasının gündemine oturdu.

Ünlü manken Bella Hadid, Tre Piani  isimli filmin prömiyeri için kırmızı halıda derin dekolteli uzun siyah bir elbisesiyle katıldı.

74. Cannes Film Festivaline Bella Hadidin altın akciğer kolyesi damga vurdu


MODA DÜNYASINDA GÜNDEM OLDU
Kırmızı halıya katılan ünlü manken Bella Hadid’in dün kullandığı aksesuar uluslararası moda dünyasında gündem oldu. Siyah elbisesinin üzerine taktığı tasarımcı Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli kolye ile dikkat çekti.
74. Cannes Film Festivaline Bella Hadidin altın akciğer kolyesi damga vurdu

24 yaşındaki Hadid, Schiaparelli’nin 2021 Sonbahar/Kış koleksiyonuna ait tasarımında insan akciğerinden ilham alındı. Derin göğüs dekoltesinin üzerine yerleştirilen kolyede altının yanı sıra kristal taşlar da bulunuyor.

74. Cannes Film Festivaline Bella Hadidin altın akciğer kolyesi damga vurdu

Markanın yeni sezonu için tasarlanan ürünün fiyatının ise on binlerce dolar olduğu tahmin ediliyor.

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