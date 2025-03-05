70 yıllık hükümdarlığında başı hiç öne eğilmemişti… Gururunu sadece bir kez, gelini için çiğnedi

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Bir gün kraliçe olacağına inanan hayranları onu hep “gönüllerin” kraliçesi olarak anıyor, kraliyet ailesine günümüzde duyulan öfke ve tepkilerin bir kısmı hâlâ onun narin bir çiçek gibi solup gitmesiyle ilgili.





28 YIL GEÇTİ KİMSE ONU UNUTMADI

Prenses Diana, kocası Prens Charles’tan ayrılıp iş insanı Dodi el Fayed’le yeni bir aşka yelken açtıktan kısa bir süre sonra korkunç bir trafik kazasında öleli 28 yıl olsa da unutulmaz bir isim olarak tarihte yerini almış durumda.

Hayatının baharında narin bir çiçek gibi solup giden Diana hep mutsuz ve üzgündü

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O zamanlar Galler Prensi olan Charles’la evlenen, ona iki oğul doğuran Diana evliliği boyunca büyük bir mutsuzluğun pençesinde yaşamıştı. Charles aslında hep gençlik yıllarında tanıdığı Camilla’ya aşık kalmış, Diana ile evliliği halkın önünde oynanan bir oyunda öteye gitmemişti.

“ÜÇ KİŞİLİK EVLİLİKTE” KAYBEDEN O OLMUŞTU

Diana yıllar sonra yaşadığı kâbus dile dökmeyi başarıp “Biz bu evliliği üç kişi yaşadık” dediği röportajı verdiğinde yer yerinden oynadı. Sonra da kraliyet ailelerinde pek de görülmemiş şekilde kocasından boşanmayı başardı.





PRENSTEN BOŞANDI AMA HALKIN GÖZÜNDEKİ YERİ HİÇ DEĞİŞMEDİ: O GÖNÜLLERİN KRALİÇESİYDİ

Charles ve Diana ayrılsa bile güzel prensesin halkın gönlündeki yeri hiç değişmedi. Herkes onu konuşmaya, sevmeye ve yaşadığı mutsuzluk için bu ünlü aileyi suçlamaya devam etti.

Charles, şimdi kraliçesi olan Camilla’yla yaşadığı bu aşk yüzünden yerden yere vuruldu. Bu suçlamalardan Kraliçe Elizabeth de elbette nasibini alacaktı. Onun katı tavrı, bir gün kral olacağını bildiği en büyük oğlunun eşine göstermediği sevgi hep tartışma konusu oldu. Cenazede Charles'ın annesiz kalan iki oğluna bu bakışı da unutulmadı

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ONU KRALİYET AİLESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANAN ÇOK İNSAN VAR

İşin kötüsü kraliyet ailesi Diana’nın ölümünden de sorumlu tutuldu. Prensesin öldüğü kazanın aslında ondan kurtulmak isteyen Elizabeth ve kocası Prens Philip tarafından tertiplendiği, İngiliz gizili servisinin de buna alet olduğu gibi komplo teorilerinin sonu gelmek bilmedi.

Zaten ödenen yüklü vergilerle kraliyet ailesine lüks bir yaşam sunan İngiliz halkının Elizabeth’e ve kraliyet olan güveni ve desteği her geçen gün azaldı. Ve en sonunda dünyada görülmemiş bir şey yaşanacaktı. Diana'nın cenazesine sadece onu çok seven İngiltere halkı değil Hollywood'un en büyük yıldızlar da katılmıştı

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SOYLULAR HELE DE KRALİÇE KİMSENİN ÖNÜNDE EĞİLMEZ!

Filmlerden bilirsiniz… Ya da kraliyet ailesiyle ilgili fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Soyluları selamlamak için karşılarındaki kişiler yere eğilir, reverans denen bu hareketle onlara saygılarını gösterir.

Aynı şey soylular arasında da yapılır. Kraliyetin kıdemsiz üyeleri kıdemlilerin karşısında aynı hareketi sergiler. Aynı şey kıdemli soylular içinse geçerli değildir. Onlar sadece bu bağlılık selamını alır, kendileri vermez.

İngiltere tahtında 70 yıl oturarak dünyanın en uzun sürelik hükümdarlığını yaşayan Kraliçe Elizabeth ise bu kuralı 70 yıl boyunca tek bir sefer bozmuş ve tahta çıktığından beri eğmediği başını sadece tek bir gün ve tek bir kişi için eğmiştir…

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HALKIN ÖFKESİ GİDEREK BÜYÜYORDU

Diana öldüğünde baş sağlığı mesajı yayınlamak ya da herhangi bir tepki vermek konusunda geç kalan Kraliçe Elizabeth zaten tepkili olan halkın daha da çok kızmasına neden olmuştu.

Diana artık bir kraliyet ailesi üyesi değildi ve kraliçe bu kadar acele etmesi gerektiğini düşünmemişti. Ancak işler giderek sarpa sarıyordu. Her zaman zekâsı ve iş bilirliğiyle nam salan Elizabeth kendince bir çözüm bulmuştu.

HİÇ EĞİLMEYEN BAŞINI ESKİ GELİNİ İÇİN EĞDİ

Diana için 6 Eylül 1997’de düzenlenen cenaze törenine bir insan seli katılmıştı. Başta Elizabeth, Charles, William ve Harry olmak üzere kraliyet üyeleri de tam kadro oradaydı. Halk gözü yaşlı şekilde prenseslerine veda ederken Elizabeth hayatı boyunca ilk kez bir şey yaptı ve bu aynı zamanda son olacaktı…

Hiç beklenemedik şekilde gelen bu "baş eğme" anının fotorafları bile zorlukla çekildi, görüntü cenazeyi canlı yayınlayan İtalyan devlet televizyonu RAI'ye böyle yansıdı

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Diana’nın tabutunun önünden geçme sırası Elizabeth’e geldiğinde herkes şok geçirdi. Kraliçe yapmaması gereken bir şey yaptı ve tabuta karşı başını eğerek bir saygı selamı verdi.

BELKİ DE HAYATI BOYUNCA YAPTIĞI EN UNUTULMAZ ŞEYDİ

Bu basit jest, Kraliyet Ailesi'nin büyük bir baskıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde Kraliçe'nin saltanatındaki en güçlü hamlelerden birine işaret ediyordu.

Kontrolü elinden bırakmak istemeyen kraliçe cenaze boyunca etrafını böyle kolaçan etmişti

Herkes şaşkına dönmüş, İngiltere tahtının hükümdarının oğlundan boşandıktan sonra sevgilisiyle birlikte ölen gelinine gösterdiği bu vefaya ve saygıya inanamamıştı. Yıllar sonra bile unutulmayan bu hareketin anlamı büyüktü.

ONURUNU ÇİĞNEMESİNİN ASLINDA TEK BİR SEBEBİ VARDI

Ancak Elizabeth bunu Diana’yı çok sevdiği ya da pişman olduğu için yapmamış, halkın artık neredeyse nefret eder hale geldiği ailesini, kraliyeti ve hükümdarlığını korumak istemişti.

Yani Charles’la evli olduğu süre boyunca ne ondan ne de ailenin geri kalanından saygı ve sevgi gören Diana için aslında hiçbir şey değişmemişti. O, herkesin sevgilisi olarak yaşayıp ölmüştü.

Kraliçe ise uzun ömründe sadece bir kez onurunu çiğneyip gelini karşısında başını eğmiş ve bunu da sadece kendisinin ve ailesinin çıkarı için yapmıştı…