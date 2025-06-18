70 yaşındaki ünlü oyuncu baba olacak: Bu gelen 8’inci çocuk!

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Usta oyuncu Kelsey Grammer ailesini büyütmeye devam ediyor…

DÖRDÜNCÜ EVLİLİKTE DÖRDÜNCÜ ÇOCUK

70 yaşındaki aktörün eşi Kayte Walsh, dördüncü çocuklarını bekliyor. Bu, Grammer'ın sekizinci çocuğu olacak.

Üç çocuklu ünlü çifte yakında dördüncü bebek de geliyor!

Usta aktör yeniden baba olmanın tadını çıkarmaya hazırlanırken karısı Kayte Walsh’a da hamileliği boyunca en büyük desteği veren kişi oldu.

Söylentilere göre ünlü oyuncu ve eşi dördüncü çocuğu yapmayı planlamadı ve bu sürpriz bir hamilelikti.

Ancak çiftin yeni bebekle birlikte evliliklerine yeni bir heyecan geleceği için mutlu olduğu söyleniyor. Fraiser dizisinin yıldızı Kelsey Grammer böylece 8'inci kez baba olacak

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BU BEBEK SÜRPRİZ OLDU… USTA AKTÖR 8 ÇOCUK BABASI OLACAK!

Beklenmedik bir hamilelik olmasına rağmen, bu durum ikisinin de ihtiyaç duyduğu evliliklerinde yeniden bir kıvılcım yarattı.”

Kelsey Grammer onu dünya çapında ünlü bir oyuncu yapan meşhur dizisi Fraiser’a yıllar sonra yeniden dönmüş ancak dizi beklenen ilgiyi görmeyince proje rafa kalkmıştı.

Geçmiş yıllarda yoğun çalışma programı yüzünden çocuklarına istediği kadar vakit ayıramayan Kelsey Grammer artık bu ilerlemiş yaşında hem emekliliğin tadını çıkaracak hem de yeni doğacak olan çocuğuyla doyasıya vakit geçirebilecek.

ARTIK ÇOCUKLARIYLA İSTEDİĞİ KADAR İLGİLENMEYE VAKTİ VAR

2011’de evlenen Kelsey Grammer ve 46 yaşındaki eşi Kayte Walsh’ın 12 yaşında Faith, 10 yaşında Gabriel ve 8 yaşında James adını verdikleri üç çocukları var.

Eski bir hostes olan Kayte Walsh ünlü oyuncuyla 2009’da bir uçak yolculuğunda tanışmıştı.

Ünlü oyuncu geçmişte çocuklarına çok vakit ayıramadığoından şikayet ediyordu... Şimdi ise babalığın keyfini çıkarmaya zamanı var

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Ünlü oyuncu o dönemde Camille Grammer ile evliydi ve Kelsey Grammer’ın bu evlilikten de 23 yaşında Mason adında bir kızı ve 20 yaşında Jude adında bir oğlu var.

ÜÇÜNCÜ EŞİNİ ALDATTI, BOŞANIRKEN 30 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Kelsey Grammer bir önceki eşi Camille ile 1997’de evlenmiş ve çift 2010’da yollarını ayırmıştı.

Kelsey Grammer eski karısı Camille’i aldattığını itiraf etmiş ve boşanırken ona 30 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Usta aktör toplamda dört kez evlendi. İlk evliliğini yaptığı Doreen Alderman’dan 1990’da ayrılan Kelsey Grammer ikinci eşi Leigh-Anne Csuhany’le 1992’de evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Çift bu dördüncü bebeği planlamamıştı bu yüzden hamilek haberi onlara da sürpriz oldu

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EN BÜYÜK KIZI ONA BİR TORUN DA VERMİŞTİ

Kelsey Grammer’ın ilk evliliğinden 42 yaşında ve kendisi gibi oyunculuk yapan Spencer Grammer adında bir kızı ve bir de erkek torunu var.

Usta oyuncu ilk ve ikinci evlilikleri arasında ilişki yaşadığı makyaj sanatçısı Barrie Buckner’dan da Kandace adında 33 yaşında bir kız babası.

Usta aktör aldattığını itiraf ettiği üçüncü eşine 30 milyon dolar ödemişti

Kelsey Grammer’ın dördüncü eşi Kayte Walsh ünlü İngiliz futbol yıldızı Alan Walsh’ın kızı.