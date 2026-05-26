70 yaşında yeminini bozdu, gönlünü yine genç bir aşka düşürdü

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 11:26

Sinema dünyasının efsane isimlerinden bir olan yıldız oyuncu yaşı ilerlese ve artık durulmak istediğini söylese de gönlüne yine söz geçiremedi…

Mel Gibson bir hayli çalkantılı geçen aşk hayatının ardından en sonunda durulup yeniden baba olmuş, ömrünün sonbaharını yaşarken kendini genç sevgilisinin kollarında dinlenmeye bırakmıştı.

Gibson, uzun süredir birlikte olduğu partneri 35 yaşındaki Rosalind Ross'tan ayrıldıktan sonra aylar sonra bir başka güzelle kaçamak yaparken görüntülendi.

Mel Gibson ve Rosalind Ross 9 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdı ve sadece “Hayatımızın bu bölümünü sonlandırmak üzücü” şeklinde kısa bir açıklama yaptılar. Çiftin ayrılığı geçen yılın sonunda ortaya çıksa da aslında bundan bir yıl önce ayrıldıklarını söylediler.

People dergisine yaptıkları ortak açıklamada "Hayatımızın bu bölümünü sonlandırmak üzücü olsa da, güzel bir oğlumuz var ve mümkün olan en iyi ebeveynler olmaya devam edeceğiz" diyen Mel Gibson ve Rosalind Ross’un 8 yaşında Lars isminde bir oğulları vardı.

70 yaşındaki usta oyuncu bu ayrılığın ardından artık yarı yaşındaki güzellerle aşk yaşamaya tövbe ettiğini söylese de geçtiğimiz günlerde 44 yaşındaki İtalyan aktris Antonella Salvucci ile Roma’da kameralara yakalandı.

Yıldız isim yıllardır beklenen, İsa'nın Çilesi'nin devam filmi İsa'nın Dirilişi: Birinci Bölüm'ün çekimlerini tamamlamak için şehirde bulunduğu sırada Salvucci ile yemek yerken ve Roma sokaklarını yerken onunla öpüşürken yakalandı.

Gibson ve Salvucci, yemek yedikleri restoranının önünde öpüştüler, sokaklarda el ele yürüdüler ve daha sonra Gianicolo Tepesi'ndeki Zodyak panoramik seyir noktasına ve Fontanone çeşmesine uğradılar. Tüm bu anlarsa peşlerindeki paparazziler tarafından fotoğraflandı.

Bu yakınlaşmaya rağmen, kaynaklar Gibson'ın şu anda bekar olduğunu ve çekimlerin ardından ABD’ye dönmeden önce sadece bir arkadaşı olduğunu iddia ettiği Antonella Salvucci’ye veda ettiğini söylüyor.

Aslında her ne kadar genç güzellerden uzak durmak istese de Mel Gibson’ın bu huyundan kolay kolay vazgeçmeyeceğini söyleyen tanıdıkları "Mel, Rosalind'den sonra tekrar biriyle çıkarsa muhtemelen 30'lu yaşlarında biriyle birlikte olacağını çünkü genç enerjiyi ve macerayı sevdiğini” şaka yollu da olsa söylüyordu.

"Bu yüzden arkadaşları şimdi onunla dalga geçiyor çünkü Antonella göz alıcı ve ondan daha genç, ama tam olarak bir zamanlar bahsettiği yaş aralığında değil."

Mel Gibson’la görüntülenince bir anda ilgi odağı haline gelen Antonella Salvucci eski bir model ve televizyon sunucusu olmanın yanı sıra birçok korku filminde rol almış bir oyuncu.

Braveheart ve Mad Max gibi filmlerle Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri haline gelen Mel Gibson'ın üç farklı kadından dokuz çocuğu var.

Mel Gibson daha önce 31 yıl boyunca Robyn Moore ile evliydi. Hareketli aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Gibson’ın Rus müzisyen Oksana Grigorieva ile de tutkulu bir aşk yaşadığı biliniyor.

