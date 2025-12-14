70 yaşında 8’inci çocuğunu kucağına aldı… ‘Gençliğimde babalığı pek beceremedim, bu şimdi anlıyorum’

Haberin Devamı

Herkesin zihnine sezonlar süren ünlü komedi dizisi Fraiser’la kazınan usta aktör Kelsey Grammer 70 yaşında yeniden baba olarak hayranlarını şaşırtmıştı.

70 YAŞINDA 8'İNCİ ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI

Üstelik ömrünün sonbaharında gelen bu bebek yıldız ismin 8’inci çocuğu.

Hollywood'un sevilen yıldızı Kelsey Grammer 70 yaşında 8'inci çocuğunu kucağına aldı

Verdiği samimi röportajda babalık macerası hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Kelsey Grammer daha genç yaşlarda sahip olduğu yetişkin çocuklarına iyi babalık edemediğini itiraf etti.

Kelsey Grammer, 70 yaşında tekrar baba olduktan sonra, 1980'lerde genç bir baba olarak “keşke anlasaydım” dediği şeyleri anlattı.

Usta aktörün 2011 yılında evlendiği eski hostes Kayte Walsh'tan 4 çocuğu oldu, önceki evliliklerinden de artık hepsi birer yetişkin olan 4 çocuğu daha var

GENÇ BİR BABAYKEN ÇOCUKLARINA İSTEDİĞİ GİBİ BAKAMAMIŞ

1983'te ilk çocuğu olan kızı Spencer'ı kucağına aldığında 28 yaşında olan usta oyuncu, ekim ayında sekizinci çocuğu, oğlu Christopher'ın doğumunu duyurmuştu.

Kelsey Grammer o günlerde de şimdi sahip olduğu tecrübeye sahip olmuş olsaydı çok daha iyi bir baba olacağını söyledi ve "Belki biraz daha sabırlı olurdum. İlk çocuğumda bir çocuğun nasıl bütün gün ağlayabileceğini tam olarak anlamamıştım” diyerek şaka yaptı.

Kelsey Grammer genç yaşlarında doğan yetişkin çocuklarına aslında çok da iyi babalık yapamadığını, hem kariyeri hem de tecrübesizliği yüzünden onları ihmal ettiğini itiraf ediyor

Baba olduktan sonra zorlandığını söyleyen ve “Bunun üstesinden nasıl geleceğim?” diye kendini sorguladığını itiraf eden Kelsey Grammer yine de ilk kızıyla küçüklüğü boyunca çok yakın olduklarını ancak şimdilerde onu çok görmediğini de söyledi.

SABIRLI OLMAYI YAŞLANDIKÇA ÖĞRENDİ

"O harika bir çocuk. Ama hayatlarınız farklı döngülerde ilerliyor ve oradan genişlemeye başlıyorsunuz. Ve arada bir, tekrar bir araya gelme şansımız olursa, gerçekten çok güzel oluyor."

Yıldız ismin bir zamanlar elini tutup gezdirdiği kızı Greer şimdi 33 yaşında genç bir kadın

Usta aktörün ayrıca eski eşi Barrie Buckner'dan 33 yaşında Greer adında bir kızı, eski eşi Camille Grammer'dan ise 24 yaşında Mason adında bir kızı ve 21 yaşında Jude Gordon adında bir oğlu var. Grammer, 2011 yılında hostes Kayte Walsh ile evlendi. 8’inci çocuğu Christopher'ın yanı sıra, Grammer ve İngiliz asıllı Walsh'ın 13 yaşında Faith adında bir kızı, 11 yaşında Gabriel adında bir oğlu ve 9 yaşında Auden adında bir oğlu var.

Kelsey Grammer yetişkin çocuklarıyla ilişkilerinin biraz da onların anneleriyle olan ilişkine bağlı olarak şekillendiğini söylerken "Annelerini biraz üzdüm" itirafında da bulundu

"BÜYÜK ÇOCUKLARIMIN ANNELERİNİ EPEY ÜZDÜM"

Kelsey Grammer, çocuklarıyla olan ilişkilerine ve bunların nasıl farklılık gösterdiğine dair "Sanırım hepsinin babalarının ne olduğuna dair kendi algıları vardı. Büyük çocuklarımın benim kim olduğuma dair anlayışlarının çoğunun annelerinin bakış açısıyla şekillendiğini biliyorum. Annelerini epey hayal kırıklığına uğrattım." dedi.

Usta oyuncu tüm çocuklarını çok sevdiğini ve her şeye rağmen sahip olduğu büyük aileyle gurur duyduğunu söylüyor

Yine de her çocuğuyla ilişkisini sürdürmek veya yeniden tanımlamak için elinden gelenin en iyisini yaptığını ve bazılarıyla farklı derecelerde başarı elde ettiğini söyleyen Kelsey Grammer bunun “karışık” bir durum olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz, karışık bir durum."

GENÇKEN ONLARI İHMAL ETSE DE AİLESİYLE GURUR DUYUYOR

Gençlik döneminde aşk hayatı da oldukça hareketli olan, bir yandan da kariyerinin zirve noktasını yaşadığı için eşlerini ve çocuklarını ihmal ettiğini saklamayan ünlü yıldız her şeye rağmen kapıların tamamen kapanmadığını söylüyor.

“Çocuklarımı, onları tarif edilemez derecede seviyorum. Onları kelimelerle ifade edilemeyecek kadar seviyorum. Ve umarım sonunda hepimiz için günü kurtaracak olan şey, ailemiz olan bu bağdır." diyen Kelsey Grammer 8 çocuk babası bir oyuncu olarak "Aile olarak hiç olmadığımız kadar yakınız ve bununla gurur duyuyorum” diyor.