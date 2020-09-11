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Haber Giriş: 11.09.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

7 yıllık evlilik tek celsede bitti! DJ Hüseyin Karadayı ve Gizem Güreşen boşandı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
7 yıllık evlilik tek celsede bitti! DJ Hüseyin Karadayı ve Gizem Güreşen boşandı
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Ünlü DJ ve prodüktör Hüseyin Karadayı ile milli voleybolcu Gizem Güreşen boşandı.

2013 yılında dünyaevine giren çift 7 yıllık evliliklerini 2 hafta önce karşılıklı anlaşarak bitirdi. Karadayı, yeni hayatına Datça’da aldığı yeni evinde geçiş yaptı. Müzisyen orada müzik çalışmalarına ağırlık verecekken, Güreşen ise evliyken oturdukları Tarabya’daki evde yaşamaya devam edecek.

7 yıllık evlilik tek celsede bitti DJ Hüseyin Karadayı ve Gizem Güreşen boşandı


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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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