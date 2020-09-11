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7 yıllık evlilik tek celsede bitti! DJ Hüseyin Karadayı ve Gizem Güreşen boşandı
Ünlü DJ ve prodüktör Hüseyin Karadayı ile milli voleybolcu Gizem Güreşen boşandı.
2013 yılında dünyaevine giren çift 7 yıllık evliliklerini 2 hafta önce karşılıklı anlaşarak bitirdi. Karadayı, yeni hayatına Datça’da aldığı yeni evinde geçiş yaptı. Müzisyen orada müzik çalışmalarına ağırlık verecekken, Güreşen ise evliyken oturdukları Tarabya’daki evde yaşamaya devam edecek.
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