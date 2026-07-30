7 çocuk annesi olduğuna kim inanır! Evinin banyosunda bile egzersiz yapıyor: Bir zamanlar diş macununun kalorisini sayardım

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Alec Baldwin’in artık en az kendisi kadar ünlü eşi Hilaria Baldwin, eşinin 2021’de bir film çekimi sırasında görüntü yönetmenini yanlışlıkla vurup öldürmesiyle zor birkaç yıl yaşadı.

Ünlü aile artık kötü günleri geride bırakıp kariyerlerine kaldıkları yerden devam etmeye çalışıyor. Evliliği sayesinde giderek daha fazla insanın tanıdığı Hilaria Baldwin de bir yandan 7 çocuklu bir anne olarak zorlu bir mücadele veriyor.

Öte yandan da yoga eğitmenliği kariyerini sürdürüp hem sosyal medyadan çok sayıda insana ulaşıyor hem de ünü sayesinde yazdığı kitapların bolca satılmasını sağlayabiliyor.

Hilaria Baldwin, Instagram'da hayranlarıyla egzersiz ipuçları paylaşırken ince fiziğini cesur bir bikiniyle sergiledi. 68 yaşındaki kocası Alec Baldwin’den yedi çocuğu olan 42 yaşındaki yoga eğitmeni, banyosunda kalça kası egzersizlerini gösteriyordu.

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“Tekrar banyodayız... hadi kalçayı çalıştıralım... bu, kalça ile bacakların arkası arasındaki boşluğu şekillendiriyor. Her birinden 5-10 tekrar... 3 set." diyerek egzersiz hareketlerini sergileyen Hilaria Baldwin fit fiziğiyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

Hayranlarının yorum bölümünde "Kaç çocuğun var ve böyle görünmeye cesaretin var?!", "İnanılmaz görünüyorsun!!", "Tamam. Böyle görünmek için 7 çocuğa mı ihtiyacım var? Beni de yazın!!", "Sen benim ilham kaynağımsın kadın!" diyerek seslendiği Hilaria Baldwin şimdilerde yoga yaparak fiziğini sağlıklı şekilde korusa da geçmişte bu konuda büyük sıkıntılar yaşadığını itiraf ediyor…

Hatta Hilaria Baldwin'in yeme bozukluğu geçmişte o kadar şiddetli hale gelmiş ki söylediğine göre kullandığı diş macunundaki kalorileri bile saymaya başlamış!

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20 yıl boyunca bununla mücadele ettiğini itiraf eden yıldız isim "Hepsini yaşadım. Anoreksiya, bulimia, aşırı yeme, hiç yememe gibi durumları yaşadım. Ve bir noktada durum o kadar kötüleş ki diş macununda kaç kalori olabileceğini düşüp korktum” diyerek beden algısının ne kadar bozulduğunu anlattı.

Şimdi 42 yaşında olan Baldwin, 5 yaşında "diyet yapmaya başladığını" açıkladı. Yaşı ilerledikçe bu konuda giderek daha fazla zorlandığını söyleyen reality şov yıldızı geriye döndüğünde iyi göründüğünü bilse de o zamanlar kendini bir “balina” sandığını anlattı.

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Çocuk sahibi olduktan sonra bu konuda kendini iyileştirmeye çalışan Hilaria Baldwin “Böyle yaşamak istemiyordum; çok mutsuzdum. İyi ilişkiler kuramıyordum, iyi arkadaşlıklar kuramıyordum, insanlarla dışarıda yemek yiyemiyordum. Bu çok, çok, çok stresli.” diyor geçmişini anlatırken.

Hilaria Baldwin aynı mücadeleleri çocuklarına “aktarmak istemediğini”, bu yüzden onlarla yemek hakkında açık ve dürüst konuşmalar yapmaya özen gösterdiğini söyledi.

“Çocuklarımla yapmaya çalıştığım şey onları güçlendirmek, güçten bahsetmek, ‘Yemek sana nasıl hissettiriyor?’ diye sormak” diyen Baldwin onların ara sıra abur cubur yemesine de izin verdiğini ve görüntülerine takıntılı olmamaları için uğraştığını açıkladı.

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Hilaria Baldwin kocası Alec Baldwin ile Şubat 2011'de New York'ta bir restoranda tanıştı ve ikili aynı yılın sonlarına doğru sevgili oldu.

Çift, Nisan 2012'de nişanlandıklarını duyurdu ve iki ay sonra evlendi.

Baldwin’lerin Carmen Gabriela (12), Maria Lucia (5) ve Ilaria Catalina (3) adında üç kızı ve Rafael Thomas (11), Leonardo Angel (9), Romeo Alejandro (8) ve Eduardo (5) adında dört oğlu oldu. Alec Baldwin’in ayrıca eski eşi Kim Basinger’dan doğan 30 yaşında Ireland adında bir kızı daha var.

Instagram'da sık sık egzersiz videoları paylaşan Baldwin, daha önce "@ Home with Hilaria Baldwin: Fit Mommy-to-Be Prenatal Yoga" adlı fitness DVD'sini yayınladı ve 2016 yılında "The Living Clearly Method" adlı sağlıklı yaşam kitabını yazdı.