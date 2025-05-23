68 yıllık evli emektar oyuncu mutluluk sırrını verdi… Her şey yere düşen bir dilim pastayla başladı!

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Çok genç yaşında Parkinson hastalığına yakalanan ve uzun yıllardır büyük sağlık sorunları yaşasa da mesleğinden vazgeçmemek için her şeyi deneyen, bununla da kalmayıp hastalık araştırmaları için vakıf kuran Michael J. Fox…

Hollywood’un sevilen yüzü yıllarını bu çaresi bulunmayan hastalığın tedavisini bulabilmek için kurduğu vakfa milyonlar harcadı, bir yandan da ufak tefek rollerde de olsa oyunculuğa devam etmeye çalıştı.

Hüzün dolu ama bir yandan da umut verici bir hikâyesi olan Michael J. Fox’u milyonlar tanıyor ve bu zorlu mücadelesini biliyor.

YILLARDIR PARKINSON'UN PENÇESİNDE AMA MESLEĞİNDEN VAZGEÇMEDİ

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Hollywood’un bir diğer emektar oyuncusu Alan Alda da uzun süredir Parkinson’la mücadele ediyor.

Hollywood'un emektar yıldızı Alan Alda artık 89 yaşında ve uzun süredir Parkinson olmasına rağmen mesleğini bırakmayacak kadar seviyor

Bir yandan da şu sıralarda yeni dizisi The Four Seasons ile seyircileriyle buluşuyor.

89 yaşındaki usta oyuncu ilerleyen yaşına ve hastalığına rağmen mesleğinden vazgeçmedi.

"HASTALIĞIM ARTIK TAM ZAMANLI İŞ GİBİ OLDU"

Üstelik verdiği son röportajda “Hastalığım artık neredeyse tam zamanlı bir iş gibi bütün vaktimi alıyor” demesine rağmen…

2015 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konan Alan Alda bir yandan da insanları tanımasını zorlaştıran ve yüz körlüğü olarak da bilinen prosopagnozi hastalığıyla yaşamaya devam ediyor.

Sayısız dizi ve filmde rol alan usta oyuncu şu sıralar yeni dizisiyle gündemde

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En çok uzun yılar başrolünü oynadığı M.A.S.H. adındaki komedi dizisiyle hatırlanan Alan Alda hastalığıyla ilgili en ufak gelişmeyi bile takip ediyor ve hayatını kolaylaştırabilmek için her şeyi deniyor.

Usta oyuncu "Neredeyse her gün bir şey yapmanın yeni bir yolunu buluyorum. Bu biraz oyun gibi. Bana sorun olan şeyleri çözüyorum. Ve bu artık kötü koşullar altında iyi vakit geçirmenin bir yolu” diyor.

Alan Alda eşi Arlene Alda ile 1957'de nikah masasına oturmuştu... Çift 68 yıldır evli

TAM 68 YILDIR EN SEVDİĞİYLE BİRLİKTE... KISKANILACAK BİR MUTLULUK YAŞIYOR

Alan Alda dizide sürekli karısından akıl alan bir karakteri canlandırıyor. Ve gerçek hayatında da bu aslında çok farklı değil…

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Eşi Arlene Alda ile 1957’de nikah masasına oturan Alan Alda dile kolay tam 68 yıldır evli.

Arlene Alda eşine hastalığı boyunca en büyük desteği veren kişi oldu... İkili yıllara direnen ömürlük aşklarını kaybetmemenin yolunu birlikte çok gülüp eğlenerek bulmuş

Karısına ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen usta oyuncu evliliğinin bu kadar uzun ömürlü olmasının sırrının da “Evliliğin sırrı kısa bir hafızaya sahip olmaktır ve bazı şeyleri hemen unutmaktır” diye veriyor.

HASTALIĞINDA KARISI ELİ AYAĞI OLDU

Alda Parkinson hastalığıyla mücadele ederken eşi Arlene de onun yanında olmaya devam ediyor.

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Usta aktör yaşadıklarını “Parmaklarım eskisi kadar becerikli değil, bu yüzden bazen benim için bir paketi yırtıp açması gerekiyor. Bu konuda çok iyi huylu. Ben her zaman ‘Teşekkür ederim’ diyorum. Gurur duymuyorum. Bir şeyler yapabildiğim için mutluyum. Gurur duymak zaman kaybı gibi geliyor” sözleriyle anlatıyor.

Çift neredeyse bir ömrü birlikte geçirip birçok zorluk yaşamış olsa da aslında neşelerini kaybetmemişler ve hâşâ bir şeylere birlikte gülüp bolca eğlenmeye devam ediyorlar.

Alan Alda'nın bir mutluluk sırrı daha var... O da her şeyi kısa süre içinde unutmak... Usta aktör kavgaları unutmak zor olsa da her zaman kavga ettiğiniz o kişinin aynı zamanda en sevdiğiniz kişi olduğunu hatırlamak gerektiğini söylüyor

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TANIŞTIKLARI GECE ONA VURULDU... "YERE DÜŞEN O PASTA..."

Alan Alda ve 92 yaşındaki eşi Arlene 1956 yılında üniversite günlerinde New York'ta ortak bir arkadaşlarının partisinde tanıştı. Partide sunulan pastadan bir parça yere düştüğünde, onu yemekte tereddüt etmeyen tek iki konuk onlardı.

Ve bu aynı zamanda bir ilk görüşte aşk hikâyesiydi: “Yerdeki pastayı yediğimizde onun aradığım kişi olduğunu anlamıştım. Yemek yerken flört etmek özel bir şey ve esprilerime gülmesi benim için çok şey ifade ediyordu. Hâlâ birbirimizin esprilerine gülüyoruz ve sevgili karım her geçen gün daha da komikleşiyor."