67'lik oyuncu yıllarca savaştığı kanseri yendi, şimdi keyfi yerinde: Bir yanda kızı, öbür yanda kızıyla yaşıt karısı

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Bunun örneğini sergileyenlerden biri de 67 yaşındaki deneyimli oyuncu...

Eski evliliğinden artık 30 yaşına dayanan kızları olan oyuncu bir süre önce kendisinden 39 yaş genç sevgilisiyle evlendi. Bu arada kansere yakalandı ama onu da yenip sağlığına kavuştu.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de bir yanında karısı diğer yanında onunla aynı yaşta olan kızıyla çıktığı gezintide görüntülendi.

Gençlik yıllarındaki formundan hiçbir şey kaybetmediği görülen oyuncu güneşli güzel günün keyfini çıkardı.

BİR FİLMLE HAFIZALARA KAZINDI

Genç aşkı sayesinde kendisi de gençleşen bu ünlü oyuncu Dolph Lundgren. Onu sinemaseverlere hatırlatmak gerekirse...

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Aslında birçok yapımda rol alan dövüş sanatları ustası ve oyuncu Lundgren, Rocky 4'te canlandırdığı Rus boksör Ivan Drago karakteriyle hafızalara kazındı.

İsveçli Lundgren, ilk evliliğini yaptığı Anette Qviberg'den 28 yaşında Ida, 23 yaşında Greta adında iki kız çocuğu sahibi oldu.

Lundgren, 2023 yılında da 28 yaşındaki spor eğitmeni Emma Krokdal ile hayatını birleştirdi.

67 yaşındaki Lundgren'in karısı Emma Krokdal henüz 28 yaşında.

Ünlü oyuncunun eski eşinden dünyaya gelen büyük kızı Ida da onunla aynı yaşta. Belli ki iki genç kadın gayet iyi anlaşıyor.





BİR YANDA KARISI BİR YANDA KIZI

Dolph Lundgren, geçen cuma günü karısı Emma ve büyük kızı Ida ile birlikte Beverly Hills'teki bir restoranda öğle yemeği yedi. Çıkışta da kapının önünde durup bir süre onlarla sohbet etti.

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Expandables adlı yapımda da rol alan Lundgren'in genç ve spor bir tarzda giyindiği ve formunun yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Aquaman and the Lost Kingdom'da kamera karşısına geçen Lundgren, hayatının sonbaharında aradığı aşkı da buldu.

BÜYÜK KIZIYLA YAŞIT SEVGİLİSİYLE YUVA KURDU

28 yaşındaki spor eğitmeni Emma Krokdal ile önceki geçen yıl Yunanistan'ın Mykonos adasında evlenen Dolp Lundgren, verdiği röportajlarda da evliliğinden de hayatından da gayet memnun olduğunu söylüyor.

Üstelik genç karısına da övgüler yağdırıyor.

Dolp Lundgren ile Norveç kökenli spor eğitmeni Emma Krokdal, 2020 yılında nişanlandılar.

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İlerleyen yaşına rağmen genç nesil kadar aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Lundgren, nişan haberini de sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu nişanı da kendi memleketi olan İsveç'te yaptı. Yüzüklerini orada taktıklarını da "İsveç'te çok özel bir şeyler oldu" mesajıyla ilan etti ünlü oyuncu.

YILLARCA KANSERLE SAVAŞTI... SONUNDA KAZANDI

Dolph Lundgren şimdi hem çok mutlu hem de bir yandan hayatının diğer yandan eşinin kıymetini çok iyi biliyor.

Bunun nedeni ise yaşadığı acı bir tecrübe. Çünkü Emma Krokdal hayatına girdiği sırada ünlü oyuncu uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

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Böbrek kanserine yakalanan oyuncuya doktorları çok fazla zamanı kalmadığını da söylemişti. Fakat gördüğü tedavi işe yaradı ve önceti yıl kanserden tamamen temizlendi.

Hastalığını kamuoyuna duyurmayan Lundgren'in mücadelesinin son birkaç yılında yanında Emma Krokdal vardı. Bir başka deyişle onu tedavilerin yanı sıra aşkı da hayata bağladı.

Özetle Dolph Lundgren biraz tedaviler biraz da aşkı sayesinde yeniden doğdu ve şimdi bunun tadını çıkarıyor.

Lundgren birçok yapımda oynadı. Ama milyonlarca kişinin hafızasında Rocky serisindeki Ivan Drago karakteriyle yer etti.