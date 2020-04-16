65+ duayenler: Siz de çıkmayın

Göksel Kortay (81) : Yaşlı değilim yaş aldım

Ben evde kendi OHAL’imi ilan ettim, “Çıkma” denildiği günden itibaren hiç dışarı çıkmadım. İnanın yaşlandığımı bu salgın yüzünden eve kapanınca hissettim. Bizim gençlerimiz her zaman yaş almış insanlara karşı saygılıdır. Gördüğümüz bazı kişiler, aradaki istisnalar.

Zihni Göktay (74): Mesaj net

Toplumumuzda bazı yaş almış insanların alışkanlıkları var. Ama şimdi tehlike had safhada. Virüs “zengin mahallesi” ayrımı yapmıyor. Şimdi evde oturmazsan, yarın hastanede oturursun. Mesaj bu kadar net. Ben ve eşim evimizden dışarı hiç çıkmıyoruz. Alacaklarımızı da çocuklarımız alıp kapıya bırakıyor. Büyüklerimize de saygılı olalım.

Nevra Serezli (75): Ekrandan anlatmak gerek

Oturduğum ev kapalı bir sitede olmasına rağmen dışarı çıkmıyorum. Evde televizyon izliyorum, psikolojik olarak kendimi sağlam tutuyorum. Gelinim ve oğlum ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Torunlarımla telefonda görüşüyorum. Bu dönemde yaşlılara yapılan saygısızlıkları da görüyorum. Ama bu durumu genele yaymamak lazım.

Nilgün Belgün (67): Saygısızlar azınlıkta

Bir kez olsun dışarı çıkmadım. Kurallara uyup beklemek lazım. Elbet bir gün bu da geçecek. Ben bu süreçte yaşlı insanlara yapılan saygısızlığı genele yayamam. Ülkemizde öyle bir durum yok. Bunları yapanlar azınlıktadır. Fazla izlememek gerekiyor öyle videoları.