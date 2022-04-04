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Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim!

#Grammy#64'Üncü Grammy Ödülleri#Grammy Kırmızı Halı
Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Son iki yıldır koronavirüs pandemisi yüzünden sönük geçen tüm ödül törenleri birer birer eski günlerine dönüyor. Bunlardan biri de bu yıl 64'üncü kez düzenlenen Grammy Ödülleri.

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KIRMIZI HALI YİNE ESKİSİ GİBİ
Müzik dünyasının "büyük gecesi" tıpkı pandemi öncesi olduğu gibi gösterişli bir şekilde gerçekleştirildi. Los Angeles'taki MGM Garden Arena'da düzenlenen törenin en renkli anları da kırmızı halı geçişi sırasında yaşandı. Gece için özel olarak hazırlanan kıyafetleriyle ünlüler kameralar karşısına çıktı. İşte 64'üncü Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Müzik ve moda dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber kırmızı halıda el eleydi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

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Bieber bir ara karısının boynuna bir öpücük kondurmayı da ihmal etmedi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Lady Gaga, bu tür törenlerde giydiği gösterişli kıyafetlerini en azından şimdilik bir kenara bırakmış görünüyor. Yıldız, iki renkli ama kendi tarzından daha sade bir görünüm sergiledi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Kourtney Kardashian, müzisyen sevgilisi Travis Barker'ı yalnız bırakmadı.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Kısa bir süre önce Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, ışıltılı elbisesiyle törendeydi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Model sevgilisi Anwar Hadid'den ayrılan Dua Lipa kırmızı halıya yalnız çıktı.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

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Saweetie, kırmızı halı için fuşya rengi bir elbise giydi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Avril Lavigne siyahlar içinde.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender adında bir bebeği olan Halsey, üç gün önce geçirdiği operasyonun ardından kırmızı halıya çıktı.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Oyuncu ve müzisyen Jared Leto yine her zamanki iddialı tarzıyla. 

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Addison'ın sade şıklığı.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Ashley Simpson ve ilginç kıyafeti.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

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Önceki yıl daha kadınsı giysilerle dikkat çeken Bilile Eilish yine bilindik tarzını sergiledi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Chloe Bailey ve gümüş pırıltılı kıyafeti.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Doja Cat, gecenin renkli giyinen ünlülerinden biriydi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Tiffany Hadish de pırıltılı giyindi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Chrissy Teigen eşi John Legend ile birlikte. Teigen, gösterişli pembe bir gece kıyafeti giydi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

SZA tüller ve çiçekler içinde.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

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Olivia Rodrigo, elbisesini uzun eldivenlerle tamamladı.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Tasarımcı Donatella Versace her zamanki tarzıyla.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Kali Uchis de kırmızı halıya bu iddialı kıyafetiyle çıktı.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Megan Thee Stallion derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Kelsea Ballerini de iki renkli giyindi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

La'Myia, gece için siyah transparan bir elbise giydi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

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Paula Arenas ve iki parçalı elbisesi.

Kırmızı halıda aşk: Gel bir öpeyim

Tinashe pembe elbisesiyle poz verdi.

 

 

 

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#Grammy#64'Üncü Grammy Ödülleri#Grammy Kırmızı Halı

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