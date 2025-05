60 yıllık büyük aşkı artık sadece şarkılarında yaşayacak... İlk gerçek sevgilisiydi... 18 yaşından beri sadece onu sevmişti

Haberin Devamı

Bu yüzden de bu kadar uzun süre hayatı paylaştığı eşini yitirdiğinde kolu kanadı kırılmış gibi hisseder... Sanki bedeninden bir parça eksilmiş duygusu uzun süre yüreğini yakar.

Tıpkı ünlü şarkıcı Dolly Parton gibi...

GÖZLERİ DOLU DOLU OLDU

Country müziğin en renkli simalarından biri olan Parton, geçtiğimiz 3 Mart'ta kocası Carl Dean'ı kaybetti. Tam 60 yıldır evli olduğu kocası ölünce de Dolly Parton sanki bedeninin bir parçasını kaybetmiş gibi oldu.

Her ne kadar sağlığı bozuk da olsa artık 82 yaşına da gelmiş olsa kocası Carl Dean olmadan hayata alışmak zorunda ünlü şarkıcı.

Kocasının ölümünden sonra ilk kez bir röportaj verdi Dolly Parton.

Haberin Devamı

Savannah Guthrie ile konuşan Parton, kocasının ölümünden sonra zorlandığını saklamadı. "İnsanlar bu konuyu gündeme getirdiğinde çok duygusallaşıyorum" diye konuştu Parton. Ardından da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama biz 60 yıldır birlikteydik. Ona 18 yaşımdan beri aşıktım."

Ünlü şarkıcı bütün bunları söylerken gözleri dolu dolu oldu, gözyaşlarını güçlükle tuttu.

'BÜYÜK AŞKLAR KALPLERDE VE ŞARKILARDA YAŞAR'

79 yaşındaki Parton, röportajda kocasının ölümünden sonra kendisine destek veren, fiziksel olarak yanında bulunamasa da mesaj gönderen herkese teşekkür etti. "Dünyanın dört bir yanından aldığım çok sayıda kart, mektup ve çiçekler için müteşekkirim" diye tamamladı sözlerini.

Sonra da onca acısının içinde küçük bir espri yapmayı da ihmal etmedi: "Carl'ın bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum."

Dolly Parton kocasını kaybettiği mart ayında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Carl'a 18 yaşımdayken aşık olmuştum. Tam 60 anlamlı ve değerli yılı beraber geçirdik" diye yazmıştı.

Parton yeni şarkısı If You Hadn't Been There'i (Eğer Sen Orada Olmasaydın) kaybettiği kocası Dean'e adadı.

Haberin Devamı

Parton büyük aşk hikayelerini çok sevdiğini de saklamadı. Bu tür aşkların hiç bitmediğini sözlerine ekledi.

Sonra da şunları söyledi: "Bu aşklar hafızalarda ve şarkılarda yaşar. O (Carl) her zaman benim hayat hikayemin parlayan yıldızı olacak."

AŞK ÖYKÜLERİ MASAL GİBİ: Aslına bakılırsa Dolly Parton ile Carl Dean'in aşk öyküsü kelimenin tam anlamıyla bir masal gibi. Gelin ünlü şarkıcıyla 60 yıl evli kaldığı büyük aşkının nasıl tanıştığını, nasıl evlendiğini ve nasıl yaşadığını biraz daha hatırlayalım. Parton ile artık 82 yaşında hayata veda eden kocası Carl Thomas Dean, 1966 yılında evlendiler. O zamandan bu yana da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Bunca yıl içinde tek eksikleri ise bir çocuk oldu.





ONU İLK KEZ ÇAMAŞIRHANEDE GÖRDÜ

Ünlü çiftin tanışma öyküsü ise gerçekten ilginç.

Carl Dean, o sırada henüz ünlü olmayan Dolly Parton'ı Nashville'de bir çamaşırhanede gördü... O sırada takvimler 1964 yılını gösteriyordu.

Parton, yeğenine bebek bakıcılığı yapıyordu. İkisi de çamaşırlarını yıkamak amacıyla bu iş için hizmet veren bir çamaşırhaneye gitmişlerdi o gün.

Haberin Devamı

İşte Carl Dean bu sarı saçlı, gösterişli fiziğe sahip genç kızı orada görünce bir anda kelimenin tam anlamıyla kalbinden vuruldu.

Hatta onun dikkatini çekmek için ona seslenmeye başladı. Bir adım daha ileri gidip daha ilk gün bu güzel genç kıza birlikte gezmeye gitmeyi teklif etti.

BİR HAFTA HER GÜN VERANDADA BULUŞTULAR

Fakat New York Times'a verdiği röportaja göre Dolly Parton bu teklifi kabul etmedi. Söylediğine göre o dönemde bu tehlikeli bir durumdu.

Bunu da şöyle anlattı Dolly Parton "Onunla gezmeye gidemezdim. Bize öğretilenlere göre tanımadığımız biriyle bir yerlere gitmek güvenli bir durum değildi. Bu kişiler sizi arka sokaklara götürebilirdi."

Haberin Devamı

Her ne kadar Dolly Parton onunla gezmeye gitmek istemese de başka bir şey yaptı. Carl'a "Yarın yeğenime baktığım eve gel" dedi...

Tabii ki onu içeri almadı. Ama iki genç Parton'ın bebek bakıcılığı yaptığı evin verandasında buluştular.

Carl Thomas Dean, bir hafta boyunca her gün Dolly'nin söylediği gibi o evin verandasına gitti ve genç kızla buluştu.

BİR HAFTA SONRA ONU AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Dean, daha sadece bir haftadır görüşüyorlardı ki ilk görüşte beğendiği bu genç kızın elinden tutup ailesinin yaşadığı eve götürdü. Orada annesiyle ve babasıyla tanıştırdı.

Zaten o noktadan sonra da olaylar kendilerinin bile beklemediği bir şekilde hızla gelişti.

Haberin Devamı

Parton yine New York Times'a verdiği röportajda hızlı gelişen ilişkileri hakkında şunları söylemişti: "Carl'ın sonradan bana söylediğine göre daha ilk gördüğünde aradığı ve istediği kişinin ben olduğumu anlamış."

Dolly Parton ile Carl Dean, 1966 yılında evlendiler.

O zamandan bu yana da birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Gerçekten de evlilik yeminlerini ettikleri gün olduğu gibi 'hastalıkta sağlıkta' iyi günde kötü günde hep birbirlerinin yanında oldular.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ GİZLİCE EVLENDİLER

Evlendiler evlenmesine ama işin o kısmı biraz zorlu oldu.

Dolly ve Carl Thomas Dean iki yıl flört ettiler. Sonra Dean sevgilisine evlenme teklif etti. O sırada Dolly Parton da müzik kariyerinde yükselmeye çalışıyordu. İşte tam da düğün hazırlıkları sırasında Dolly ile Carl'ı kararsız bırakan bid gelişme oldu.

Şarkıcının menajeri Fred Foster ona evlenmemesi gerektiğini söyledi. Parton bu konuyu şöyle anlattı: "Bana evlenmememi söyledi. Eğer bunu yaparsam albümün tanıtımı sırasında zorluk çıkacağını ileri sürdü."

O sırada Carl'ın annesi çoktan düğün davetiyelerini göndermişti bile. Menajerinin bu isteği onun da kalbini kırdı. Sonuç olarak çiftin düğünü iptal edildi.

Yine de bu durum genç aşıkların evlenmesini engellemedi.

Her ne kadar öyle gösterişli bir tören olmasa da Dolly Parton ile Carl Thomas Dean gizlice evlendiler. Nikahlarında görevlilerle birlikte sadece üç kişi vardı. Bunlardan biri de Dolly Parton'ın annesi Avia Lee Owens'tı.

TEK EKSİK ÇOCUK

Böylesine hızlı başlayan ve ilerleyen bu ilk görüşte aşk ve evlilik öyküsünde eksik kalan bir ayrıntı var: Çiftin hiç çocuğu olmadı.

Parton bu durumu geçen yıl Saga dergisine verdiği bir röportajda "Tanrı benim çocuk sahibi olmama izin vermedi. Bütün çocuklar benim olsun istedi" diye anlatmıştı.

Müzik dünyasının yıldız ismi, aslında bu durumda biraz da kendisinin etkisi olduğunu gizlemedi. Bu konuda şunları söyledi Parton "Genç bir çiftken günün birinde çocuklarınız olacağını düşünürsünüz. Ama bu benim yanıp tutuştuğum bir şey de değildi. Kariyerim vardı, müzik vardı, seyahat ediyordum" diye konuştu ünlü şarkıcı.

Sonra da daha ilginç bir ayrıntıya değindi. Eğer bugün, dünyanın şu halinde çocuk büyütmek zorunda kalsaydı büyük endişe içinde olacağını itiraf etti.

Bu konuda şöyle konuştu ünlü şarkıcı: " Eğer çocuklarım olsaydı onlarla birlikte evde otururdum. Eminim ki onlar için ölesiye endişe duyardım. Bütün bu olanlara baktığımda bu dünyaya çocuk getirmekten nefret ederdim."

Her ne kadar çocuk sahibi olmasa da bunun çocuklarla bağlantısı olmadığı anlamına gelmeyeceğini sözlerine ekledi Parton.