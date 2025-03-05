60 yıl aynı adamı sevdi, onu aşkından ölüm ayırdı… Kocasını kıskandığı için yazdığı şarkı ise hayatını değiştirdi

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Bu sözler bundan 52 yıl önce yazılmış bir şarkıya ait. Öyle bir şarkı ki hâlâ unutulmamış, asıl sahibinden başka birçok şarkıcı tarafından da söylenmiş ve nesiller boyunca aşkın ve kıskançlığın sembolü olmuş bir şarkı…

Dolly Parton'ın kariyerinde elbette birbirinden başarılı sayısız şarkı ve albüm var... Ama bir şarkısı var ki hiç unutulmuyor ve nesilden nesile dillerde dolaşmaya devam ediyor

“ERKEĞİMİ AYARTMA” DEDİ, TÜM DÜNYA ONU DİNLEDİ

“Jolene, Jolene, Jolene, Jolene… Yalvarırım ayartma erkeğimi… Sırf yapabiliyorsun diye alma onu elimden lütfen”

Bu yalvarış yıllar önce ünlü şarkıcı Dolly Parton’ın ağzından dökülmüş, kocasını bir başka kadından kıskandığı için yazdığı şarkı milyonlar tarafından dinlenip bir ağızdan söylenerek tüm zamanların en unutulmaz eserlerinden biri olmuştu. Ünlü şarkıcının 1973 yılında kocasını kıskandığı için yazdığı ve Jolene adından bir kadına "Lüften kocamı elimden alma" diye seslendiği şarkının hikâyesi gerçeklere dayanıyor

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KOCASI İKİ GÜN ÖNCE ÖLDÜ, HERKES O ŞARKIYI ANDI

60 yıl boyunca sevdiği, ömrünün neredeyse tümünü birlikte geçirdiği kocası Carl Dean’i iki gün önce kaybetti Dolly Parton. Ve bu kayıpla birlikte şarkısı Jolene de yeniden gündeme geldi…

Dolly Parton'ın gelmiş geçmiş en büyük hit şarkısına eşi Carl Dean’i kıskanması ilham vermişti. Şarkıda bahsi geçen kadın ise bir banka memuresiydi.





BİR BANKA MEMURESİYLE YAKINLAŞMIŞTI

1970’lerde, Carl Dean’in hep gittiği banka şubesinde çalışan bir kadınla yaşadığı yakınlaşma karısı Dolly Parton’ı çileden çıkardı. Kocasının onu aldatmayacağını bilse de kadının Carl Dean’e çok ilgi göstermesi, kocasının da bu ilgiye kayıtsız kalamamasına çok üzülmüştü.

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Dolly Parton 2008’de verdiği bir röportajda “Bankaya gitmeyi çok seviyordu çünkü kadın ona çok ilgi gösteriyordu” demiş, kocasına “O kadar paramız olduğuna inanmıyorum. Sen neden sürekli oradasın?” diye sorduğunu anlatmıştı yıldız şarkıcı. Ünlü çift 60 yıllık birliktelikleri boyunca büyük bir mutluluk yaşamış, bu mutlulukla herkese deyim yerindeyse parmak ısırtmıştı

ŞARKININ İSMİ BAŞKA YERDEN GELDİ

Şarkının adı olan Jolene ise aslında bu banka memuru kadının ismi değildi. Dolly Parton bir konserinde ön sıralarda oturan küçük bir kız görmüş, kızıl saçları ve yeşil gözleri olan bu kıza adını sormuş ve Jolene cevabını almıştı.

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Dolly Parton kocasını “ayartmaya çalışan” banka çalışanı kadın için yazdığı şarkıya Jolene ismini koymaya karar verdi. Ve bu şarkı onu belki de bugün sahip olduğu büyük şöhrete kavuşturan anahtar oldu…

Dolly Parton, 82 yaşındaki kocasının pazartesi günü öldüğünü duyurmuştu.





“KELİMELER AŞKIMIZIN HAKKINI VEREMEZ”

Instagram'da paylaştığı bir açıklamada eşinin ölümünü “Carl ve ben birlikte harika yıllar geçirdik. 60 yılı aşkın bir süre boyunca paylaştığımız aşkın hakkını kelimelerle ödeyemeyiz. Dualarınız için teşekkür ederim” sözleriyle duyurdu.

Parton ve Dean ilk kez ünlü şarkıcı 18, Dean 21 yaşındayken bir çamaşırhanede tanışmıştı. İki yıl sonra, 1966 yılında evlendiler.

Dolly Parton kocasına her zaman güzel görünmek için geleceleri yatağa bile makyajlı girdiğini itiraf etmişti

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Kocası 59 yıllık evlilikleri boyunca Dolly Parton’ın şöhretiyle hiç ilgilenmedi, onun konserlerine gitmedi, kırmızı halıda ona eşlik etmedi.

KARISININ ŞÖHRETİNİ HİÇ SEVMEDİ

Münzevi bir hayat yaşamayı seçen Carl Dean bir asfalt kaplama şirketinde çalışıp emekli oldu ve köşesine çekildi.

Dolly Parton ilk görüşte sevdiği, ömrünü birlikte geçirdiği kocasına olan aşkını yıllarca anlatmış, birlikte iki kişilik küçük bir dünya kurduklarını ve orada mutlu mesut yaşadıklarını söylemişti.