60. yaşa özel parti

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Bir dönem gecelerin en hızlı isimlerinden olan Serdar Bilgili, iş dünyasının en üretken isimlerden de malum... Ama eğlenmesi de iyi bilir! 20 Temmuz’daki doğum günü de aldığım duyumlara göre dillere destan olacakmış. Fethiye’nin en havalı otellerinden Yazz Collective’de yapılacak partiye, iş adamının yaklaşık 200 arkadaşı katılacak.

Gece için birçok sürprizin hazırlandığını da öğrendim. Ama en büyük sürpriz; yakın dostu olan Antonis Remos’un sahne alacak olmasıymış.

En sevilen şarkılarını Serdar Bilgili’nin yeni yaşı için söyleyecek olan Yunan şarkıcının şovuyla eğlence doruğuna çıkacak. Bütün sosyete büyük merakla bu partiyi bekliyor. Belli ki yazın en çok konuşulan olayı olacak...

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Capri’den sıcak pozlar

Avrupai güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aslı Turanlı, dokuz günlük bayram tatilini geçirmek için İtalya’ya gitti. Capri’de tatil yapan güzel oyuncu, tatilinden fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

400 binin üzerinde takipçisiyle Instagram’ın en etkili isimlerinden biri olan Turanlı’nın pozlarına da beğeni ve yorum yağdı. Bikinili fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alırken, dünyanın her yerinden hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.

Yorgunluk atıyor

Yargı ve “Aile” dizisindeki rolleriyle son dönemin yükselen yıldızlarından olan Esma Yeşim Gül, sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atıyor.

Bayram kalabalığının ardından gelen sakinliğin tadını Kuum Hotel’de çıkaran güzel oyuncu, plajda denizin ve güneşin tadını çıkardı. Geçtiğimiz hafta yeni yaşını kutlayan Gül, şezlongda dinlenerek yeni sezon için enerji depoladı.

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Müştemilat bu yaz Bodrum’da

Nişantaşı’nın en popüler noktalarından Müştemilat, Bodrum’a indi. Ercan Gümüşkaya’nın işletmeciliğini yaptığı kulüp, Yalıkavak Azur Restaurant’ın içine açıldı.

3 Eylül’e kadar açık kalacak olan mekânda her gece başka bir sanatçı sahne alacak. Bu arada Nişantaşı’ndaki Müştemilat’ın da açık kalacağını ekleyeyim... Sevilen marka, hem İstanbul hem de Bodrum’da eğlencenin nabzını tutacak.