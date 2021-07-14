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GeriMagazin 6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemli'nin morali bozuk
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Haber Giriş: 14.07.2021 - 07:22 | Son Güncelleme:

6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemli'nin morali bozuk

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
6 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemli'nin morali bozuk

6 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Bige Önal’la ayrıldıkları iddia edilen Aras Bulut İynemli, Çeşme’de tatile çıktı.

Yakın dostu Engin Öztürk’le özel bir plajda görüntülenen ünlü oyuncunun moralinin bozuk olduğu dikkat çekti.

6 yıllık sevgilisi Bige Önaldan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemlinin morali bozuk

Öztürk’le denize girip sohbet eden İynemli muhabirleri görünce locasına geçip günü orada bitirdi.

Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcekte açtı
Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal sezonu Göcek'te açtı

6 yıllık sevgilisi Bige Önaldan ayrıldığı iddia edilmişti... Aras Bulut İynemlinin morali bozuk

Geçtiğimiz aylarda alışveriş turunda görüntülenen Bige Önal, "Aras, çok yoğun çalışıyor, o yüzden görüşemiyoruz. Ama ilişkimiz güzel gidiyor." demişti.

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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