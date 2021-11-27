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6 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olan Özer Hurmacı: Servetim feda olsun6 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olan Özer Hurmacı: Servetim feda olsun!#Özer Hurmacı
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6 yıllık eşi Mihriban Dinçer ile boşanma aşamasında olan Özer Hurmacı: Servetim feda olsun!

#Özer Hurmacı#Mihriban Dinçer#Boşanma Davası
6 yıllık eşi Mihriban Dinçer ile boşanma aşamasında olan Özer Hurmacı: Servetim feda olsun

2015 yılında evlendiği Mihriban Dinçer ile boşanma aşamasında olan Özer Hurmacı, çocukları için istenen aylık 75 bin TL nafaka için, “Onlar benim her şeyim, bütün malvarlığım onlara feda olsun” dedi.

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EYLÜL başında boşanma haberleriyle gündeme gelen eski futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hurmacı, “Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu, ne getireceği belli olmuyor” dedi.

6 yıllık eşi Mihriban Dinçer ile boşanma aşamasında olan Özer Hurmacı: Servetim feda olsun

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Eşi Mihriban Dinçer’in 30 milyon TL tazminat, üç çocuğu için de 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerin doğruluğu sorulduğunda söze giren Hurmacı, “Onlar benim canım, onlara bütün malvarlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey, onların bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları” diye konuştu.
Çekişmeli boşanma davası devam ederken Mihriban Dinçer, eşine bir de ihtiyati tedbir davası açmıştı. Eşinin yaklaşık 20 gayrimenkulünün bulunduğunu iddia eden Dinçer, 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açarak, eşinin gayrimenkullerinin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.

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